Astério Moreira é exonerado do cargo de secretário adjunto

A pouco menos de dois meses do fim do governo de Sebastião Viana, o jornalista Astério Moreira foi exonerado do cargo de secretário adjunto de Comunicação do Estado do Acre. O desligamento foi publicado na edição desta terça-feira, 13, do Diário Oficial.

Astério Moreira, que também é ex-deputado estadual, assumiu a função na Secom no começo de 2015, início da segunda gestão do governador Sebastião Viana, após ser derrotado mas eleições de 2014. Ele não conseguiu se reeleger.

No parlamento, ele exerceu a função de líder do governo de Sebastião. Astério também é apresentador na TV Rio Branco (SBT local).