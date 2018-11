Agências do Acre serão investigadas por não repassarem valores de bagagem a companhias

Somente serviços essenciais está funcionando no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Depois de dois meses sem receber, os médicos cruzaram os braços e só voltam a trabalhar quando o governo do Acre repassar os recursos do convênio com a Associação Nossa Senhora da Saúde (Ansau), entidade ligada a Igreja Católica que administra a unidade de saúde realizar o pagamento.

Segundo informações dos profissionais em greve, permanecem funcionando o Pronto Socorro com fichas amarela e vermelha, Unidade de terapia intensiva (UTI), trauma e cirurgias apenas de urgência ou emergência. A falta de repasse dos recursos do convênio pelo governo do Acre vem sendo denunciada pelo menos há um mês quando os profissionais ameaçaram para as atividades.