Viaturas que atendem Sena, Xapuri e Epitaciolândia ficam paradas em Rio Branco por falta de combustível

Viaturas do Samu que atendem os municípios de Sena Madureira, Xapuri e Epitaciolândia e transportam pacientes para Rio Branco estão sem abastecer desde as 9h30 da manhã desta segunda-feira, informou o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias do Acre, José Augusto Aiache. O não abastecimento ocorre por causa de dívida do Estado com o posto de combustíveis contratado para abastecer os veículos.

O ac24horas procurou a Secretaria de Saúde no começo da tarde desta segunda-feira e recebeu a informação às 15h59 por meio da assessoria de imprensa do setor de que o problema havia sido resolvido no exato momento da resposta à reportagem.

“Viaturas abastecidas normalmente”, informou a assessoria. Ou seja, as ambulâncias ficaram por um período de seis horas sem combustível e as três cidades do interior sem a cobertura do atendimento de emergência do Samu.

Segundo José Augusto Aiache as viaturas de Rio Branco são abastecidas graças a uma parceria com o Detran.