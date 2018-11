TRE-AC passará a atender na OCA a partir desta segunda-feira, 12; saiba mais

O levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostra que 29,3%, dos 38.330 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 no Acre não fizeram as provas nos dois últimos domingos (4 e 11 de novembro) no estado – o que equivale mais de 11.230 ausentes.

No Norte, o estado acreano teve a segunda menor taxa de desistentes, logo atrás do Pará, que teve 25,9%. O Amazonas lidera o ranking com 37,5%.

Foram aplicadas, neste domingo (11), as provas de matemática e ciências da natureza. Nenhuma ocorrência foi registrada.

Este ano, o Enem estreia um processo sistematizado pelo qual participantes afetados por problemas logísticos poderão registrar a ocorrência, entre 12 e 19 de novembro, pela Página do Participante.

No primeiro domingo (4) do Enem, quando foram aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; além da redação, que teve como tema “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”, mais de 9.467 inscritos no Acre não fizeram a prova.

Já neste segundo dia, quando foram aplicadas 45 questões de ciências da natureza, que incluem química, física e biologia e 45 de matemática, o número de faltosos foi de mais de 1,7 mil. Por fim, o exame teve um índice de 29,3% de ausentes no exame.

O Inep divulgou ainda que o Enem 2018 teve a melhor aplicação desde 2009, quando assumiu o formato atual. Em todo o Brasil, foram 5.513.749 inscritos. Desses, 29,2% não fizeram as provas, ou seja, 1.610.681 perderam o Enem deste ano.

Essa porcentagem tem se mantido na mesma margem, apontando queda nos dois últimos anos, segundo o Inep. De acordo com os dados, em 2016, a taxa de desistentes foi de 30,12%; no ano seguinte, essa taxa subiu para 32%, já este ano o número voltou a cair em 29,20%.

Gabaritos

As próximas etapas agora são a divulgação de gabaritos e cadernos de questões, que ocorre já nesta quarta-feira (14). Aplicação Enem PL e reaplicação, marcadas para 11 e 12 de dezembro, e a divulgação dos resultados, deve ocorrer em 18 de janeiro.