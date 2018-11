TL Engenharia lança Residencial CITTÁ: o mais inovador e integrado condomínio do Acre

Mais de 28 mil acreanos devem participar do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio que será realizado neste domingo, 11. Apesar da edição 2018 ter tido 38.330 inscritos no Estado, quase 10 mil pessoas faltaram ao primeiro dia do exame no domingo passado, dia 4, e automaticamente já estão desclassificadas do certame.

Em números, os faltosos do domingo passado somam 9.468 candidatos que, em percentuais, representa uma abstenção de 24,7%. No último domingo, 4, os candidatos encararam 5 horas de prova, com questões de linguagens, ciências humanas e redação.

Hoje, os estudantes terão cinco horas para resolver as 90 questões de matemática e ciências da natureza (com física, química e biologia). Os portões dos locais de prova fecham às 10h (horário do Acre).

Pela primeira vez, este segundo dia do Enem terá 30 minutos a mais de duração – um alívio para os estudantes.

A mudança ocorre porque, na edição de 2017, o Ministério da Educação (MEC) mudou a divisão das disciplinas, concentrando as provas de humanas em um dia e, no outro, as de exatas. Os candidatos, no entanto, reclamaram que as 4 horas e 30 minutos de teste não foram suficientes para analisar as questões que envolviam muitos cálculos. Assim, em 2018, o segundo dia de provas será mais longo.

Neste domingo, todos os inscritos no Enem 2018 poderão fazer a prova, mesmo os que faltaram no domingo passado – no entanto, a pontuação não será suficiente para participar de programas do governo federal ou disputar vagas na universidade. Para eles, vale apenas pela experiência de conhecer melhor a prova.

A exceção é para alunos que não conseguiram fazer o exame no dia 4 porque faltou energia no local de prova. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), estes estudantes devem fazer a prova de exatas neste domingo, e fazer a de humanas e redação no dia 11 de dezembro. Em Franca (SP), 993 participantes foram afetados. Em Porto Nacional (TO), foram atingidas 759 inscritos.

Ao todo, 24,9% dos participantes inscritos não compareceram no primeiro dia – são 1.374.430 faltantes entre os 5,5 milhões esperados.

O Enem é a principal forma de acesso para vagas na rede pública de ensino superior, passando até mesmo a ser aceito pela Universidade de São Paulo (USP) e em 27 instituiçoes de Portugal. Para o Ministério da Educação (MEC), é a segunda maior prova do tipo no mundo, só perdendo para o gao kao, prova de admissão ao ensino superior da China, com 9 milhões de candidatos.