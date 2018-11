Suspeito baleado em assalto a ônibus está em estado grave no Pronto Socorro

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (12), o Delegado Martin Hassel, a frente da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), informou que o suspeito baleado durante um assalto a ônibus da linha Calafate na noite de domingo (11), está internado em estado grave no Pronto Socorro de Rio Branco e já passou por cirurgia.

O jovem foi identificado como, Jeferson Souza de Lima, de 14 anos, foi alvejado por um passageiro do ônibus com um disparo de arma de fogo abaixo do estômago. Com ele havia um comparsa que fugiu levando uma escopeta e pertences pessoais das vítimas.

“Nós estamos em diligências, ou seja, com homens em campo para investigar essa ação ocorrida na noite de ontem que terminou com um dos suspeitos baleado e um que fugiu levando objetos de roubo. Este nós estamos procurando identificar bem como a pessoa que efetuou o disparo para prestar os devidos esclarecimentos aqui na delegacia. A informação que tivemos na manhã de hoje é que o ferido passou por cirurgia e está em estado grave em observação no Pronto Socorro, se acaso ocorrer a morte o caso deverá passar para a Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (DHPP), disse o delegado Martin Hassel.