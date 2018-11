Socorro Neri exonera irmão de Léo de Brito e mais 35 de uma só vez da prefeitura da capital

O Diário Oficial do Estado traz nesta segunda-feira, 12, a primeira grande leva da degola que deve acontecer até o final do ano como parte de uma medida da prefeita Socorro Neri que tem como objetivo enxugar a máquina pública municipal por meio da redução de gastos com pessoal.

Foram exoneradas 36 pessoas de cargos em comissão, das quais 16 da Secretaria da Casa Civil. O chefe da Pasta, Márcio Oliveira, informou que os cortes fazem parte de um conjunto medidas que buscam “a readequação para poder melhorar os espaços”.

“O objetivo principal e a intenção nossa é atender a parte administrativa e os

serviço essenciais nas escolas, nos postos de saúde para não deixar faltar os serviços para a população”, disse.

Tácio de Brito Júnior, irmão do deputado federal Léo de Brito, parlamentar do PT que não foi reeleito, está entre as pessoas desligadas da Casa Civil.