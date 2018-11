Minoru vê com naturalidade sua não ida para a Educação: “torço para esse governo dê certo”

Uma enquete lançada no Facebook por apoiadores do senador e governador eleito Gladson Cameli sugere a mudança da pintura do Helicóptero João Donato, o Estrelão, comprado durante o governo de Binho Marques e que possui o desenho de uma enorme estrela vermelha em sua fuselagem.

A estrela até hoje gera polêmica. Em 2009, o Ministério Público Federal

recomendou ao Estado que retirasse o desenho por entender que a pintura fere o artigo 37 da Constituição Federal, que veta símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. O governo de Binho Marques, entretanto, não atendeu à recomendação do MPF e manteve a estrela.

Em entrevista há duas semanas em uma TV local, Gladson Cameli confirmou que na primeira manutenção da aeronave, a estrela grande será removida.

“A estrela vai ficar do tamanho que é pra ficar. É um patrimônio público. Aquilo (estrela grande) é um desrespeito à democracia. A primeira manutenção, vou comunicar ao secretário de Segurança, vai tirar, vai mudar. Como é que eu vou permitir um negócio daquele? A estrela ser maior do que as cores nossa bandeira? O helicóptero é do PT, é?”.

A enquete lançada no Facebook apresenta quatro sugestões. Veja abaixo: