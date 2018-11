Jéssica cobra o Programa Luz Para Todos

A deputada Jéssica Sales (MDB-AC) esteve nesta quarta-feira 7, no Ministério de Minas e Energia com o secretário Domingos Andreatta, e com o coordenador do programa Luz Para Todos, Flamarion Matos, para tratar do programa federal no Acre.

A parlamentar cobrou o cumprimento de metas do programa de universalização do serviço, fazendo com que a energia elétrica chegue a todas as comunidades do Estado do Acre.

A deputada Jéssica Sales foi motivada a interceder junto à Secretária Nacional de Energia / Programa Luz Para Todos, a pedido das 35 famílias residentes na comunidade do rio Arara (afluente do rio Juruá) localizada a 12 Km do município de Marechal Thaumaturgo. Aproveitando a audiência, a parlamentar solicitou o levantamento da situação do programa na região do Juruá que envolve os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Ela quer saber sobre quais as comunidades ainda não foram atendidas e qual a perspectiva da energia chegar até elas.

O Luz Para Todos seria encerrado em 2018, mas pelo fato de ainda não ter alcançado a universalização, ou seja, conseguido levar energia para todas as comunidades do território nacional, o Governo Federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, decidiu prorrogar o programa até o ano de 2020.