Uma festa digna dos grandes eventos. Três noites de celebração que vão ficar guardadoras por muito tempo na memória. O XII Congresso de Mulheres da Igreja Batista do Bosque foi um sucesso.

Pelo menos três mil mulheres participaram da abertura na quinta-feira, com ministração da Pastora Valéria Gonçalves, da segunda noite com ministração da palavra pelo pastor Deive Leonardo e louvor de Gisele Nascimento e o encerramento no sábado com palavra de Deive Leonardo e adoração e ministração de Nívea Soares, um dos mais expressivos nomes da música Gospel no Brasil.

Bonito de ver aquela multidão de Mulheres louvando e adorando ao Senhor e recebendo palavras sobre a importância da expansão do Reino de Deus, cuidado e prioridade da família, além do servir na Casa de Deus.

O tema deste ano foi bem propício: Guiadas pelo Espírito. O que se viu ali na Catedral Batista do Bosque nos três dias do Congresso foram Mulheres e homens – sim eles também foram – louvando e adorando a Deus e buscando cada dia mais serem guiados pelo Espírito Santo.

Que venha o Congresso de 2019!!

Deixo a vocês alguns registros das três noites feitas pelos casal de Fotógrafos Naldo Freitas e Adma Costa:

Este slideshow necessita de JavaScript.