Projetando para 2020

O Coronel Ulisses Araújo (PSL) foi o primeiro a anunciar o seu futuro político, após a sua derrota para o governo: disputará a prefeitura de Rio Branco em 2020. Sabe que uma aproximação com o governo do Gladson Cameli em nada ajudará neste seu sonho, porque seriam remotas as chances de vir a ser apoiado pelo novo governo que se instala em janeiro. O próximo. Cameli já avisou e esta coluna publicou que, não há lugar para ele em sua equipe. Resta mesmo ao Ulisses (foto) sedimentar o seu caminho se quiser ser competitivo para a PMRB. Não se sabe ainda qual será o seu tamanho no governo Jair Bolsonaro, como presidente do PSL. Ficará com a indicação dos cargos federais no Acre? É uma pergunta sem resposta. A lembrar que seu partido não tem, deputado federal ou senador, que é o que vale em Brasília

CARIOCA E CESÁRIO NA LISTA DE ESPERA?

Perguntaram ontem: você sabe que o Cícero Furtado, que era os olhos e ouvidos do governador e da Chefe do Gabinete, Márcia Regina, recém demitido, foi convidado pelo futuro secretário de Obras, Thiago Caetano, para integrar sua equipe? Não sabia. Cada um escolhe a sua companhia. Nada contra e nem a favor. Por curiosidade: Carioca e Cesário Braga estão na lista de espera?

LIVRE PARA COBRAR

Não dou palpite e tampouco sugestão na escolha de secretários e ocupantes de cargos comissionados do futuro governo. Não me diz respeito. Cada um no seu quadrado. O meu quadrado como jornalista será de cobrar dos nomeados solução para os problemas das pastas. Que vou cobrar podem ficar certos de que isso vai acontecer, não aceito patrulhamentos.

DOBRADINHA DE CAMPANHA

É verdade o que escreveu o jornalista Resley Saab, que foi assessor de imprensa na campanha do Ney Amorim ao Senado, de que na reta final houve uma orientação de dentro do governo para descarregar os votos na dobradinha Jorge Viana (PT)-Minoru Kinpara (REDE).

CARTA SEM RANCOR

Mas nada o que aconteceu ao deputado Ney Amorim dentro do PT mexeu com a sua fleuma. A sua carta de desfiliação da sigla foi escrita sem expressões de rancor e num texto de alto nível.

LIVRE ARBÍTRIO

Em um partido político se fica o tempo em que você se sentir identificado e prestigiado. No momento que isso deixa de ocorrer, nada mais natural que se procure outro caminho. Foi o que aconteceu com o Ney Amorim e com tantas outras lideranças ao longo da política acreana.

FORA DE COGITAÇÃO

Não vejo mais clima para o nome do respeitável professor Minoru Kinpara (REDE) entrar na roda de discussões sobre a escolha do futuro secretário de Educação, depois daquele episódio de convites, desmentidos e reações negativas, que a hipótese gerou dentro da oposição.

MATEUS, PRIMEIRO OS MEUS

O empresário George Pinheiro trabalha junto aos seus amigos da classe empresarial pela acomodação do seu genro Lauro Santos, no comando do SEBRAE. Mateus, primeiros os meus.

FORA DO DEBATE

O nome do atual dirigente do SABRAE, Mâncio Cordeiro, está fora do debate para continuar.

SENHA PARA O PARAÍSO

Fonte não se revela, quando a conversa é entre amigos. Um dos futuros assessores do Gladson Cameli revelou haver uma senha para saber quem é ou não prestigiado pelo futuro governador: “se ele der um abraço o cabra é da sua simpatia, mas for um simples aperto de mão, este é apenas suportado.”

ESTE PESSOAL NÃO ENTENDEU?

Quem ocupa cargo comissionado na PMRB ou Estado pode ser demitido a qualquer tempo. É isso o que os ex-ocupantes de cargos de confiança não entenderam após as suas demissões.

NENHUMA RELEVÂNCIA POLÍTICA

O resultado da última eleição mostrou que não é relevante e nem tampouco ajuda numa campanha entupir a PMRB de afilhados de dirigentes políticos e com os próprios. Se fosse relevante o ex-prefeito Marcus Alexandre não teria sofrido uma derrota fragorosa na capital.

APENAS UMA OBSERVAÇÃO

O senador Petecão (PSD) está correto quando diz que não vai atrás do governador eleito Gladson Cameli para discutir nomes e indicações para secretário. E está correto também na sua observação de esperar que a equipe de secretários saia com nomes da oposição.

NÃO DÁ PARA ENTENDER

Estava ontem numa roda em que a pergunta mais discutida foi a seguinte: “por qual razão se deixa um mandato de senador, para ser governador de um Estado quebrado financeiramente, que vive com um pires nas mãos no governo federal”? Referiam-se ao Gladson Cameli.

A NÃO SER QUE MUDE

Estamos há dois anos para a próxima eleição para prefeito. Mas alguns quadros já vão se desenhando. Em Senador Guiomard já se discute uma frente de partidos para o enfrentamento com o prefeito André Maia, que perdeu o apoio, inclusive, do seu PSD.

DECEPÇÃO DE CAMPANHA

O senador Petecão (PSD) não esconde a sua decepção com o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, a quem deu apoio na sua eleição, mas não teve a contrapartida que esperava na campanha que findou, quando disputava a reeleição. Teve de buscar novos aliados.

SAIRIA QUEIMADO

É improvável que o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) saia candidato a prefeito em 2020. O prudente seria se guardar para a disputa do governo em 2022. Se sair para a PMRB e perder, poderá jogar por terra a sua carreira política futura. Na política, um passo em falso é fatal.

SÉRIAS DIFICULDADES

Não consigo ver outro nome que possa conduzir a uma reestruturação do PT acreano, no campo político e de valores morais, de que o senador Jorge Viana (PT). Desde que deixe a infantilidade de ficar gritando Lula livre e a sua histeria contra o Sérgio Moro e Bolsonaro.

VIROU UMA PARANÓIA

Virou uma paranóia este discurso de que o país corre perigo com a vitória do Jair Bolsonaro.

RECONHECER QUE ERROU

O PT acreano não vai sair do atoleiro em que se encontra se seus dirigentes não reconhecerem os seus erros e continuarem achando bodes expiatórios e com a empáfia de que ainda tudo podem. Não adianta ficarem procurando a culpa pelo que aconteceu no quintal do vizinho.

DISCURSO DE CAMPANHA

Não vai além de um discurso de campanha a promessa da deputada federal eleita Perpétua Almeida (PCdoB) de que as dívidas dos estudantes com o FIES sejam perdoadas. Ela sabe.

FIES

Mais beneficiados pelo FIES do que os estudantes universitários carentes foram os donos de Universidades particulares, que ficaram milionários em cima disso, inclusive, aqui no Estado.

HÁ TODA UMA MÁ VONTADE

É fácil detectar entre os deputados que compunham a hoje morta FPA, uma má vontade em aprovar a prestação de contas do atual governador, principalmente, após a divulgação do parecer do TCE. A maior rejeição é nos perdedores. Acham que foram abandonados pelo PT.

MUITO PROVÁVEL

É muito provável que a prestação de contas do atual governador nem entre em pauta. E é até temerário que entre porque correria o risco de ser rejeitada, tanta é a revolta de ex-aliados.

PAUTAS BOMBAS

O deputado Nelson Sales (PROGRESSISTA) tem alertado para que a oposição fique muito atenta aos projetos com pautas bombas enviados pelo governador para votação na ALEAC e, que se aprovados, podem criar mais embaraços econômicos ao futuro governador.

ÚLTIMAS CABEÇAS A ROLAR

Há uma determinação do governador para que novembro seja fechado com as demissões dos restantes dos cargos comissionados, só ficando os secretários e os ordenadores de despesas.

PREOCUPAÇÃO DO MOMENTO

Amigos demitidos na leva divulgada pelo governo comentavam ontem em uma roda que, a preocupação não é mais com a degola inesperada que sofreram, é que não saiam nesta gestão as suas indenizações. Sabem que se ficarem para o próximo governo, lá não será prioridade.

DIFUSORA ACREANA

A Difusora Acreana está sucateada. Se o futuro governador tiver a sensibilidade de fazer na emissora as modificações técnicas para melhorar sua propagação terá um importante instrumento para divulgar as suas ações. O rádio continua sendo poderoso nos rincões.

CORTE LINEAR

Fala-se num corte linear além do esperado na estrutura da máquina estatal no futuro governo.

BATEU DURO

O vereador Railson Correia (PODEMOS) bateu duro no presidente do partido, Eros Asfury, que por ter perdido o cargo na PMRB, não quer mais a sigla na base de apoio da prefeita Socorro Neri. Não só disse que não aceitará o patrulhamento, como garantiu que o apoio continuará.

NÃO HÁ COMO PUNIR

Não há como punir o vereador Railson Correia por infidelidade partidária, porque foi eleito dentro de um contexto de uma coligação que apoiou a chapa da prefeita Socorro Neri.

NEGOCIAÇÃO COM OS DEPUTADOS

O novo eixo de conversas para parcerias políticas na ALEAC deve mudar de direção, segundo me disse o vice-governador Major Rocha. Deverá ser com os deputados e não com os dirigentes partidários. Na verdade quem tem voto são os parlamentares. Isso é que interessa.

.O JOGO SERÁ OUTRO

Na próxima eleição não será mais permitida a coligação proporcional, que sempre foi uma imoralidade política, o que levará os partidos a serem obrigados a ter as suas chapas de vereadores e candidatos próprios a prefeito. Um partido poderá até apoiar o nome de candidato majoritário de outra sigla, mas isso apenas no campo informal e sem somar votos. Isso é bom para democracia porque levará cada partido a entrar na eleição com a sua cara e não acomodado em alianças, que na verdade não passavam de um grande balcão de negócios. Muito presidente de partido nanico ganhou dinheiro para entrar numa coligação nas eleições.