Incêndio destrói ônibus na estrada da Sobral, em Rio Branco; causa ainda é desconhecida

O professor universitário e médico Giovanni Casseb, da Universidade Federal do Acre, “atacou” novamente em sala de aula. Dessa vez, ao aplicar uma prova para alunos do curso de Medicina da instituição, Casseb se fantasiou de Vingador, o conhecido personagem vilão da Caverna do Dragão, desenho que fez sucesso na TV nos anos 1980 e inícios dos anos 1990.

“Hoje quem aplicou o painel foi o Vingador da Caverna do Dragão! A realização de um painel depende da participação de diversas pessoas e só tenho que agradecer por ter encontrado tanta gente talentosa que coloca em prática as minhas ideias mais loucas!”, disse o professor em sua página no Facebook.

O professor costuma, vez por outra, surpreender seus alunos em dias de prova. Ele já se fantasiou de Freddy Krueger, Coringa, Pinguim, de Donald Trump, presidente dos EUA, e também o temido palhaço Pennywise, personagem do filme ‘It, A Coisa’.

Ano passado, ele protagonizou polêmica ao se vestir de “Negão do WhatsApp” em uma aula da saudade da turma de Medicina, no Afa Jardim, o que acabou gerando enorme polêmica e protestos de ativistas e grupos de esquerda.