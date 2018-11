Jéssica Sales libera R$ 1.59 milhão para reforma de quadras e obras de Complexo

O valor de R$ 1,59 milhão de recurso extra ao orçamento 2016, de autoria da deputada Jéssica Sales (MDB-AC) por meio do Ministério do Esporte, foi transferido à Prefeitura de Cruzeiro do Sul para reforma de quadras esportivas nas comunidades Lagoinha, Saboeiro e Santa Luzia e das obras em andamento do Complexo Esportivo no Aeroporto Velho

Ouvindo o apelo das comunidades, Jéssica Sales se esforçou para indicar o recurso na ordem de R$ 1 milhão, garantir o empenho e por fim, o valor já está a disposição da prefeitura para executar as obras de reforma.

Parte do recurso será aplicada na cobertura da quadra da comunidade Santa Luzia, cujo compromisso foi assumido pela emedebista em visita a localidade.

Outras quadras de esportes que serão revitalizadas são a da comunidade Lagoinha e a do Saboeiro, certamente, as melhorias na estrutura serão de grande alcance para prática esportiva e de lazer.

Jéssica Sales liberou também no Ministério do Esporte, o valor de R$ 59 mil referente à obra inicial do Complexo de Esporte e de Lazer no Aeroporto Velho. O pagamento de obras de infraestrutura é feito pela Caixa Econômica Federal e as parcelas são liberadas de acordo com as medições apresentadas pela empresa contratada. Vale ressaltar que a primeira parcela é considerada um valor irrisório, uma vez que o projeto está orçado em R$ 5 milhões.

Como se trata de recurso extra e não de emenda parlamentar impositiva, a deputada Jéssica Sales esteve impedida pela legislação de intermediar pelo referido pagamento no período eleitoral.

A parlamentar espera que daqui para frente a empreiteira consiga dar maior celeridade às obras do complexo esportivo e de lazer, com medições maiores para que mais recursos sejam liberados, avançando nesta importante obra para a sociedade cruzeirense.

“Seguimos o nosso trabalho, com respostas positivas aos nossos munícipes, com ações concretas cujo alvo seja o coletivo, buscando oferecer-lhes melhor qualidade de vida em áreas diversas” – disse a parlamentar