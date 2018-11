TJ mantém condenação de ex-vereadores por improbidade

O grupo de moradores da Rua Venezuela, no bairro Habitasa, em Rio Branco, continua acampado na Travessa da Habitasa, em protesto às condições da rua em que vivem. Eles bloquearam a via na tarde desta terça-feira, dia 07. Há um desvio para veículos que passariam no local.

Sheila Silva, comerciante que vive na rua, conta que representantes da Prefeitura e Estado já procuraram os moradores, mas nada foi feito para resolver o problema. “As ruas estão obstruídas, sem acesso. É lama, buraco. Não dá para passar. Estão vendo a possibilidade de mexer nos esgotos”, relata.

A moradora destaca também que a omissão do poder público foi o que motivou a manifestação e o bloqueio da rua. ”Enquanto eles não entrarem com o maquinário, enquanto não começarem a resolver, a gente não vai sair daqui. Nem o Estado fez nada, e nem a Prefeitura fez nada para resolver isso aqui”, completa.

Tomé Silva, morador do bairro, explica que as obras fazem parte do PAC 2, financiado pelo Governo Federal, e foram iniciadas pelo Governo do Acre, mas apesar das placas serem colocadas no local, os serviços nunca foram finalizados. O asfalto foi retirado, e os buracos deixados para os moradores.

“Colocaram um bueiro no meio da rua, interditando a rua, e não passa ninguém. Eles fizeram um buraco para colocar um cano de 150 milímetros, e depois só jogaram o barro para dentro. Esse foi o único jeito de a gente reivindicar nossos direitos. Eles fizeram de propósito, é um serviço porco”, comenta.

O protesto é um reflexo do já realizado no dia 23 de outubro, quando o ac24horas mostrou a situação. Os moradores prometem acampar no local até que as autoridades ajam para resolver o problema pelo qual está passando a comunidade. Comércios e residências estão prejudicados.

Segundo o morador Paulo Onofre, que vive na comunidade há 20 anos, o problema já se arrasta há muito tempo. Ele conta que mesmo com as intervenções do poder público, a situação, ao invés de melhor, só piorou. As obras inacabadas contribuem para o cenário.

“Aqui é o seguinte: nós já fizemos várias reuniões na prefeitura, e nada se resolve. O secretário de Obras do Estado nem recebe mais para conversar. Só enganação com a gente. Passou a eleição, abandonam tudo. Daqui a pouco nem a pé dá pra entrar no bairro”, desabafa o popular.

A prefeitura de Rio Branco informa que a obra mencionada não é de responsabilidade do Município. A obra na localidade é competência da Secretaria Estadual de Obras.