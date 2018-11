Sesc/Acre abre inscrições para processo seletivo nas unidades do interior

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) abre inscrições para processo seletivo com a finalidade de preencher quatro vagas efetivas e mais formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior, médio e fundamental nas Unidades do Interior. As inscrições começaram na terça, 6 de novembro, e terminam dia 18 de novembro.

As vagas são destinadas às Unidade do Sesc em Brasileia, Xapuri, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Feijó, e são para os cargos de de orientador pedagógico, professor do Sesc Ler, encarregado administrativo, recreador, instrutor esportivo, assistente administrativo/atendimento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, artífice de manutenção e vigia. As remunerações vão de R$ 975,00 a R$ 2.350,00 mais benefícios.

As inscrições são realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico www.sescacre.com.br. No site, o candidato tem acesso ao edital completo do processo seletivo.

As taxas de inscrição custam R$ 60, R$ 45, e R$ 30, para os cargos de nível superior, médio e fundamental, respectivamente. As provas serão realizadas no dia 16 de dezembro de 2018, na cidade a que se destina a vaga e/ou cadastro de reserva, em local a ser divulgado no site do Sesc.