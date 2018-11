Ney Amorim dá adeus ao PT; carta de desfiliação será entregue hoje

O deputado Ney Amorim (PT) acaba de comunicar ao BLOG DO CRICA, que encaminhará nesta tarde á presidência do Partido dos Trabalhadores a sua carta de desfiliação do partido. O argumento da carta será baseado na perseguição que sofreu a sua candidatura ao Senado por parte da cúpula petista, notadamente do governador Sebastião Viana. Ney disse que ainda estuda em que sigla vai se filiar, mas descarta os partidos tradicionais da oposição. Junto com ele todo seu grupo político deixará o PT.