“Eu recebo uma mixaria”, diz N. Lima ao reclamar do salário de vereador de Rio Branco

O governo do Acre publicou no Diário Oficial na manhã desta terça-feira (6) a rescisão do contrato de locação da casa de Chico Mendes, no município de Xapuri, que seria no valor de R$ 30 mil por mês.

Segundo a publicação, a locação incluía todo o acervo histórico, localizado na Rua Batista de Moraes, nº 455, Xapuri/Acre, com área total de 228,48m2 e área construída de 61,48m², tombado pelo IPHAN e pelo Estado do Acre.

A locação seria para a proteção e conservação do imóvel, valorização e resgate do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre e funcionamento como Centro de Memória Cultural. A manutenção era por conta do governo.