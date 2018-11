Diário Oficial do Estado traz nomeação de nova diretora-presidente do Iteracre

O Diário Oficial do Estado traz nesta quinta-feira, 08, a nomeação de Thaís Sousa como diretora-presidente do Iteracre (Instituto de Terras do Acre).

Thaís já ocupava na instituição o cargo de diretora técnica. Ela é servidora do Tribunal do Justiça e vinha desenvolvendo, entre outras atividades, o trabalho no Iteracre de concessão de títulos definitivos.

O controlador-geral do Estado Giordano Simplício Jordão havia sido nomeado para o cargo no dia 22 de outubro passado no lugar de Nil Figueiredo, exonerado da presidência do órgão após ser preso em operação da Polícia Federal por denúncia de compra de votos. Nil foi candidato a deputado estadual pelo PT nas últimas eleições.

Nos últimos dias, além de estar ocupando o cargo de controlador do Estado e diretor-presidente do Iteracre, Giordano também integra a equipe de transição do governador Sebastião Viana. Por causa do acúmulo de funções, ele pediu para deixar o Iteracre.

Thaís fica na presidência do Iteracre até o dia 31 de dezembro, data em que encerra a gestão de Sebastião Viana.