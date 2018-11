Detran/Acre priorizará atendimentos na OCA a partir da próxima semana; saiba mais

As polícias Civil e Militar apreenderam três jovens com idades entre 15 e 16 anos suspeitos de ameaçarem vizinhos e moradores da cidade de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. Para isso, eles usaram de uma escopeta. Os nomes, por serem menores, não foram divulgados.

A ação policial recebeu o nome de Operação Fronteira Segura e foi deflagrada na tarde de quarta-feira, dia 07. Apenas os três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residencias investigadas pela polícia.

Agora detidos, os três menores ficarão na delegacia da cidade até que o Ministério Público apresente denúncia contra o trio e o Judiciário Estadual autorize que os três sejam encaminhados a uma unidade socioeducativa, onde cumpriram medida.