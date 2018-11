Câmara realiza solenidade de entrega de títulos de cidadão verde e cidadão rio-branquense

A Câmara Municipal realizou na noite desta quarta-feira, 08, no Teatro Universitário da Ufac solenidade de entrega de títulos de cidadão rio-branquense e cidadão verde, honrarias concedidas a quem de alguma forma colabora com o município de Rio Branco.

41 pessoas foram homenageadas pelos vereadores com títulos de cidadão rio-branquense e nove de cidadão verde. A solenidade foi presidida pelo vereador Jackson Ramos (PT), presidente da Casa em exercício. A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, compareceu à cerimônia e destacou que os homenageados carregam consigo seus legados de trabalho e colaboração com a cidade.

“Certamente cada um dos homenageados deste ano de 2018 fizeram e continuam fazendo por merecer está honraria concedida pela Câmara Municipal de Rio Branco. Hoje é um dia muito especial, cada um de vocês trazem com vocês um legado de trabalho e dedicação no desenvolvimento de nosso estado.”

O padre André Nazaré de Andrade, do Grupo Horta Nativa, falou em nome dos homenageados. Ele recebeu o título de cidadão verde indicado pelo vereador Mamed Dankar (PT).

“Expresso minha satisfação e o meu reconhecimento pela minha honraria, bem como pelos meus conterrâneos que aqui nesta noite congratulam comigo a alegria de sermos reconhecidos”, agradeceu.

As honrarias concedidas pela Câmara de Vereadores integram parte das últimas atividades da Casa antes do recesso de fim de ano.

Fabrício Lemos foi homenageado

O médico Fabrício Lemos (38), conhecido por sua cordialidade no tratamento, especialmente a pacientes, e relevantes serviços à saúde local, foi um dos homenageados da noite. Ele recebeu das mãos do vereador Rodrigo Forneck (PT) o título de cidadão rio-branquense.

Fabrício é natural de Brasília e veio para o Acre com o pai, Francimar Pereira de Souza (in memorian). Ele é formado em Medicina pela Bolívia e possui pós-graduações em Pediatria, Emergência e Medicina do Trabalho, em Santa Catarina.

No Acre, ele foi secretário de saúde em Capixaba, gerente da UPA da Sobral e diretor geral do Pronto Socorro de Rio Branco. Médico concursado do Estado, Fabrício Lemos também presta serviço ao Tribunal de Justiça.

“Há uma importância muito grande pra gente nessa homenagem. Eu vim pra cá com dois anos e me sinto acreano. Meu veio há 36 anos pra abrir ramais, estradas e se considerava acreano. É a ele que eu tributo essa homenagem.”