Professor e médico aplica prova na Ufac fantasiado de Vingador, da Caverna do Dragão

O presidente do Sindicato de Condutores de Ambulância do Acre, José Augusto Aiache, denunciou nesta terça-feira, 06, que ambulâncias do Samu estão circulando sem manutenção e sujas porque o governo encerrou os contratos com a pessoa que lavava os veículos e os serviços de oficina do órgão. Até o café da manhã foi cortado. Os servidores temem ainda pelo cancelamento do almoço e da janta, já que a partir do dia 20 de novembro o contrato com a empresa que fornece a alimentação para o Samu será encerrado, informa Aiache.

“Para tomar café estamos levando de casa. Mais um pacote de maldade do nosso governador Tião Viana. Cortaram o lavador que estava há três meses sem receber e se você quiser viatura limpa e sair de plantão tem que fazer a lavagem da viatura. O funcionário do Samu mesmo estando em plantão de 24 não tem direito a café da manhã. Também não tem direito de sair porque é serviço de emergência. Tem que ficar sem café da manhã ou ligar pra vir deixar, mas com o salário que a gente tá ganhando não tem como ligar pra vir deixar. Cortaram a manutenção, por isso as oficinas estão todas aí.”

Segundo o presidente do sindicato, apenas três das sete viaturas do Serviço de Emergência estão funcionando em Rio Branco. As outras estão quebradas, informa.

A reportagem de ac24horas falou com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, que prometeu uma resposta. Até às 11h11, a Sesacre ainda não havia dado sua versão.