Petrobras reduz em 0,48% preço da gasolina nas refinarias; 13º queda consecutiva

A Mega-Sena pode pagar hoje (7) um prêmio de R$ 22 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas. O sorteio do concurso 2.095 será realizado às 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade mineira de Manhumirim.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, pela internet ou em qualquer lotérica do país. Aplicado na poupança o valor do prêmio renderia cerca de R$ 81,7 mil por mês.

A pessoa poderá fazer o seu jogo até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50

Mega-Sena da Virada

A Mega da Virada, que está fazendo 10 anos, vai pagar este ano o prêmio de R$ 200 milhões. As apostas para o concurso especial de 31 de dezembro já podem ser feitas por meio do volante específico em todas as lojas lotéricas.

Segundo a Caixa, este ano, pela primeira vez, os apostadores também vão ter a opção de registrar suas apostas de qualquer local e a qualquer hora pelo portal Loterias Online, canal digital de apostas das Loterias Caixa.O portal lançado em agosto.

Para isso, o apostador precisa ser maior de 18 anos, ter CPF válido e cartão de crédito. O superintendente nacional de Loterias da Caixa, Gilson Braga, orienta as pessoas para que façam logo suas apostas.

“A dica é que já façam suas apostas, para que não sejam surpreendidos no momento final e acabem perdendo a oportunidade de participar deste grande concurso e quem sabe ter a chance de se tornar milionário”, disse.