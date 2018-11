Horóscopo do dia 07 de novembro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Haverá soluções para os problemas sentimentais que o preocuparam. Uma questão complicada entre você e seu parceiro é resolvida magnificamente com a influência do seu regente que acentua sua disposição. Um boa noite para comemorar a dois. Dinheiro & Trabalho: Para que você possa aproveitar ao máximo seu dia de trabalho, você deve maximizar seu senso de disciplina e ter tudo cuidadosamente organizado em seu local de trabalho. Desta forma, você evitará perda de tempo e aumentará sua produtividade. Há uma viagem de negócios prevista para o mês de novembro.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor encontrou refúgio em seus corações, o relacionamento cresceu graças à experiência. O passado fez com que entendessem o que precisam e o que não fazem, sigam o rumo traçado para alcançar os objetivos em comum. Dinheiro & Trabalho: Durante estas últimas semanas do ano, muitas atividades e tarefas lotam sua agenda. Não haverá dificuldades se você fizer as coisas a tempo e não deixar para o último minuto o que deve fazer todos os dias. Felizmente, você terá a capacidade de trabalhar adequadamente para poder resolver o que surge de maneira rápida e fácil. Se você está desempregado, por esses dias surge uma oferta inesperadamente. Prepare-se.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não tome decisões precipitadas no amor, você pode se arrepender. Dependerá da sua maturidade e sensibilidade que ninguém saia machucado dessa relação. Faça a coisa certa para depois não ter que viver com remorsos ou arrependimentos. Os dois merecem ter um amor que os complemente. Dinheiro & Trabalho: Estágio muito positivo no trabalho. Para continuar crescendo, evite desperdiçar o uso de energia, concentre-se no que é importante à medida que novas tarefas estão esperando por você. Nas finanças não há seriedade ou boas intenções naqueles que lhe oferecem ganhos exuberantes em troca de pouco investimento.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Os sentimentos devem ser expressos de formas mais concretas, seu parceiro deve acreditar em você. Para atrair amor, seja você mesmo, mas melhorado. Você precisa mostrar sua melhor imagem, destacar suas virtudes e não mostrar suas falhas. Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de alcançar bons acordos na profissão. No trabalho,

como em qualquer campo, você sempre pode adquirir novos conhecimentos. Para aqueles que trabalham fora da empresa, um período muito ativo e compensador é esperado.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Insistir com uma pessoa que não mostra interesse amoroso suficiente por você não faz sentido. Sua autoestima deve estar acima de tudo. Caia fora sem pensar duas vezes e parta em busca de um amor verdadeiro.

Dinheiro & Trabalho: Sua carreira está exigindo atenção. Você deixa escapar das suas mãos oportunidades por sua falta de atenção ao que realmente importa. Mesmo assim vão oferecer a você um futuro melhor e qualidade de vida no exterior ou em outra cidade. Contratos, ofertas de emprego, riqueza e bem-estar estão no seu futuro.

Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você descobre alguém que está tentando entrar em contato com você. Comunique-se com essa pessoa, não perca esta oportunidade promissora para explorar um relacionamento ou a possibilidade de isso, o amor está onde você menos pensa. Dinheiro & Trabalho: É hora de levar adiante os planos de trabalho que você tem adiado e avançar concretamente em suas tarefas, propor um final de ano cheio de conquistas, porque o que você planeja agora dará resultados positivos em menos tempo do que você pensa.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Bons momentos estão chegando em sua vida amorosa porque a partir de hoje os dias virão carregados de amor e paixão. Você conhecerá as intenções de alguém que irá surpreendê-lo e que se aproxima de sua vida aos trancos e barrancos. Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe se algo não sair de imediato, como você planejou, já que existem pessoas que falam e prometem demais, mas não têm a responsabilidade de manter a palavra. A sua iniciativa, irá ajudá-lo a lançar-se para cumes mais altos na sua profissão e que você pode alcançá-los, se você se propõe. Você sabe como fazer isso.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua vida amorosa assume uma importância maior a partir de hoje. O momento de falar, comunicar o que você sente chegou. Mercúrio, seu regente, torna você capaz de dizer o que você realmente sente, o que está preocupando você no relacionamento e o que você ama em o seu parceiro. Sua afirmação hoje: “eu sou feliz, eu quero ser feliz”

Dinheiro & Trabalho: Quaisquer que sejam as novas obrigações ou deveres envolvendo você, não tema porque seu conhecimento e capacidade dão conta do recado com sobra e você vai conseguir satisfatoriamente resolver essas arestas no novo cargo. É o que os seus superiores esperavam de você quando a contrataram.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Os mal-entendidos que houveram, a falta de comunicação e os problemas entre vocês dois são superados. Agora você abre em sua vida caminhos de harmonia sentimental que iluminarão você nestes dias do mês de novembro recentemente iniciado. Dinheiro & Trabalho: Tudo o que preocupa você no seu setor com colegas de trabalho, agora se torna claro. Momento de se juntar, se adaptar aos grupos. Evite fofocas, já que você será prejudicado. Nada de conspirar contra os outros. Destaque-se pela sua atitude de cooperação e disposto a fazer qualquer trabalho.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Estas últimas semanas do ano que você tem diante de você serão espetaculares dentro de seu mundo sentimental e a partir de hoje, um romance nasce. Ouça, deixe-se apaixonar. Não tenha medo da mudança que um novo amor pode trazer para sua vida. Dinheiro & Trabalho: Um negócio no exterior que ainda não foi assinado ou dá sinais de vida começa a se mover a seu favor e dentro de alguns dias se cristalizará de forma positiva. Há

pessoas atrás de você tentando encontrar falhas e erros, por isso você deve ser extremamente cauteloso para evitar erros, isso não significa que você se torne paranoico, mas ciente de que você está fazendo a coisa certa.

Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma coisa é aplicar inteligência para observar gestos e linguagem subliminar e outra é fantasiar e imaginar coisas com relação a pessoa que você gosta. Pare de ficar nos sonhos e nas ilusões e parta para a conquista. Ela gosta e espera isso de você. Dinheiro & Trabalho: Siga uma inspiração e sua intuição que você terá no dia de hoje e você

pode começar novos projetos de trabalho que serão bem-sucedidos. Além disso, crie coisas sugestivas no seu trabalho e na sua empresa e supere seus problemas mais urgentes para liderar uma equipe em busca de novos desafios.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Agora você pode escolher o que estava hesitando no nível sentimental. Existe a possibilidade de um casamento ou união livre com uma pessoa que preenche todas as condições para se tornar seu parceiro. Analise bem se lhe convier ou não, porque é hora de consolidar o que estava no ar. Dinheiro & Trabalho: Nestes dias, você terá a oportunidade de fazer uma atividade divertida e projetar-se em novas dimensões de trabalho, incluindo iniciar um projeto ou negócio por conta própria, que dará bons resultados nos primeiros meses do ano de 2019. As finanças estão em dia o que lhe deixa mais tranquilo para investir nesse novo negócio.

Simpatia do dia | Simpatia para largar a dependência e vícios

Dependência e vício. Acredita-se erroneamente que ambas as palavras significam o mesmo, ou que elas são sinônimas. A dependência é definida como uma desordem crônica e recorrente, caracterizada pela busca compulsiva de drogas e uso apesar das consequências negativas. É considerada um distúrbio do cérebro porque gera mudanças funcionais. Vício é qualquer prática ou hábito que é considerado imoral e / ou degradante. Deixar tanto a dependência como o vício, sabemos que não é uma tarefa fácil, seja qual for. Exige grande vontade e convencimento como ponto de partida, além de uma ajuda profissional ou terapêutica especializada. A magia também pode ajudá-lo a lutar contra algo que o domina, com uma simples simpatia que você pode fazer com muita facilidade. Saiba como fazer a Simpatia