Diário Oficial traz lista de 24 exonerados e um novo “dono do cofre” do Estado até dezembro

Estão na lista dos 24 exonerados publicada nesta quarta-feira, 07, o petista Weverton Matias, que exercia o cargo de assessor especial da Juventude; Francis Mary Alves de Lima, a Bruxinha, que era CEC 07 na Secretaria de Gestão Administrativa; Walter Damaceno (CEC 05), ex-suplente do então senador Sebastião Viana e Mauro Ribeiro, que até então exercia a função de diretor-geral da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre – FAPAC. Mauro foi secretário de Agricultura nos governos da Frente Popular.

Entre um exonerado e outro, Sebastião nomeou o atual secretário de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, o economista Francisco Thaumaturgo Neto como secretário de Administração Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda- SEFAZ. Ele terá a chave do cofre do governo até o dia 31 de dezembro de 2019, último dia do atual governo.

Conforme o Diário, Thaumaturgo vai acumular os cargo no setor da produção e das finanças do Estado cumulativamente sem ônus.

O objetivo do governo com as exonerações, cortes e encerramento de contratos é reduzir ao máximo os gastos para manter ao menos os serviços essenciais e entregar a máquina pública minimamente funcionando para a gestão de Gladson Cameli que começa no dia 01 de janeiro de 2019.