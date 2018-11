Decisão judicial: cidadão se retrata por postagem contra Pastor Agostinho e IBB

Uma professora da rede pública moradora da Vila do Incra, em Porto Acre, teve a carteira com documentos, cartões e dinheiro furtados na manhã desta quarta-feira (07), enquanto passava por atendimento na Central de Atendimento (Oca), no centro de Rio Branco. O criminoso conseguiu até sacar o dinheiro de um dos cartões da vítima e sair levando mais de R$ 700,00 de um terminal eletrônico.

A mulher que pediu pra não ter o nome divulgado com medo de represálias informou que teria ido a Oca para solicitar a confecção do identidade do filho menor de idade e colocou a carteira na mesa de atendimento após a atendente pedir o cartão do SUS. Neste meio tempo a carteira com cartões de banco,. documentos e R$270,00 em dinheiro foi subtraído.

“Eu fui na administração pedir a imagem das câmeras, mas o pessoal lá não quis me ajudar, disse que eu precisaria fazer um boletim de ocorrência e sai de lá pra ir no banco pra cancelar meu cartão e sacar o dinheiro que estava lá, porém, pra minha surpresa o dinheiro havia sido todo sacado, mais de R$500,00. Na carteira eu tinha deixado anotado a senha do cartão. Recebi o salário atrasado e agora fiquei sem nada e com criança pequena em casa, o que é pior”, finalizou.

O Boletim de Ocorrência do fato deverá ser registrado pela professora ainda hoje. Ela pretende buscar as imagens da Oca e do terminal eletrônico usado para o saque e entregar nas mãos da autoridade policial.