Bolsonaro diz que não escolhe assessor por cor ou sexo

O deputado federal reeleito Alan Rick (DEM) participou na manhã desta terça-feira, 06, no Plenário da Câmara dos Deputados, da Sessão Solene em homenagem aos 30 anos da Constituição Cidadã de 1988. Durante a solenidade, o representante do povo do Acre na Casa conversou com presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) sobre a importância do apoio do novo governo às causas sociais e políticas de desenvolvimento acreano.

“O presidente Jair Bolsonaro segue no firme propósito de fazer as mudanças que a nossa nação necessita. Ele tem me dito que ajudar o nosso Acre e os estados do Norte está entre as suas prioridades de gestão. De minha parte, estarei na Câmara dos Deputados ajudando nesse processo para que o Brasil e o Acre vivam novos tempos de crescimento e prosperidade”, destaca Alan Rick.

Na mesma oportunidade confirmou para o início de 2019, a visita oficial do embaixador de Israel Yossi Shelley ao estado do Acre. Nesta que será a primeira visita de um embaixador de Israel ao Estado, Shelley manterá, a pedido de Alan Rick, uma agenda com o governo do estado de cooperação na área da Segurança Pública.

“Além de tratarmos de uma pauta de fundamental importância para o Acre, a segurança pública, nessa visita o embaixador também terá uma agenda com lideranças eclesiásticas que apoiam o estado de Israel no Acre”, disse o deputado.