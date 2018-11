Sine tem 21 vagas de emprego abertas em Rio Branco nesta terça-feira; veja lista

As inscrições para a 9ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) estão abertas e estendem-se até o dia 30 deste mês.

Com o tema “Segurança Pública e Direitos Humanos: a vida em pauta”, o prêmio esse ano tem como proposta estimular a divulgação de conteúdos jornalísticos privilegiando a temática de segurança pública e direitos humanos, associados à promoção da Justiça.

Coordenado pela Diretoria de Comunicação, o prêmio reconhece os melhores trabalhos jornalísticos que abordam as políticas públicas contempladas nas áreas de atuação ministerial, veiculados por websites, jornais e emissoras de rádio e televisão.

O Prêmio de Jornalismo do MPAC contemplará publicações que tenham sido veiculadas desde o dia 13 de janeiro de 2018 em meio de comunicação que esteja ativo nos últimos doze meses. Estão credenciados a participar do concurso os profissionais de comunicação com registro profissional e acadêmicos de comunicação.

Um mesmo autor poderá concorrer com até três trabalhos, porém as matérias devem ser enviadas em envelopes separados, com toda a documentação exigida no regulamento; e apenas uma publicação será premiada, valendo aquela que obtiver a melhor nota dos avaliadores.

O formulário e o regulamento do concurso estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br. A cerimônia de premiação será no dia 13 de dezembro, em Rio Branco.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC