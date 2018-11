Polícia prende quadrilha especializada em roubo de veículos

A prefeitura de Rio Branco decidiu afastar José Humberto Soares Hadad do cargo de diretor técnico da Emurb, a Empresa Municipal de Urbanização, por causa do uso particular de uma caçamba do órgão municipal, conforme denunciou na tarde desta quarta-feira, 31, o jornal eletrônico Folha do Acre em reportagem da jornalista Gina Menezes. O servidor público pode responder por peculato.

O veículo contratado pela Emurb, de placa NDH 9656, por meio de pregão, despejou areia na calçada da residência do denunciado, localizada na Rua São Lucas, bairro Universitário, em Rio Branco.

Robson Mendonça da Silveira Nascimento, dono do veículo, que tem contrato público com a Emurb, foi o responsável por transportar o material e despejá-lo na frente da casa de José Humberto.

Em nota, a prefeitura municipal de Rio Branco informou que ao tomar conhecimento da denúncia determinou a instauração imediata de sindicância administrativa para apuração dos fatos e o afastamento do diretor técnico e operacional da Emurb, enquanto durar a sindicância.