Jéssica Sales concretiza a entrega de dez ônibus para os municípios acreanos

Uma grande conquista da deputada Jéssica Sales para a assistência social nos municípios acreanos se concretiza. A entrega dos ônibus aconteceu nesta terça-feira (6) em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, na presença do presidente da República Michel Temer, do ministro do Desenvolvimento Social Alberto Beltrame e de Regina Maia coordenadora da Amac em Brasília, que representou os municípios contemplados pela parlamentar emedebista.

Jéssica Sales anunciou a indicação dos dez ônibus adaptados para a assistência aos idosos e deficientes físicos em julho de 2018, fruto da intercessão da emedebista junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para beneficiar, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Porto Walter.

Feita a entrega oficial, os prefeitos estarão em contato com a equipe técnica do ministério responsável pela logística, para os procedimentos de transporte dos veículos ao destino. O processo de aquisição dos veículos foi feito pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social através do Sistema Único da Assistência Social ao custo de R$ 250 mil a unidade, totalizando R$ 2.5 milhões em investimentos na assistência social, assegurados por Jéssica Sales.

Os veículos são equipados e adaptados com elevador especial para cadeirantes e têm capacidade para 30 passageiros. Serão utilizados preferencialmente por pessoas idosas ou com deficiência para se deslocarem aos serviços de saúde, hospitais, clínicas de reabilitação, laboratórios e possibilitá-los de participar das ações e atividades promovidas pelos centros e entidades assistenciais dos municípios.

“Com esforço e dedicação conseguimos levar mais este benefício para a população. Se a mobilidade para idosos e deficientes físicos é um desafio a vencer, precisamos romper as barreiras. Esses veículos chegarão aos municípios para proporcionar as condições adequadas de transporte às pessoas com limitações – disse Jéssica Sales”.