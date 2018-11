Inep registra ausência de quase 10 mil inscritos na 1ª fase do Enem no Acre

A edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi a menos concorrida dos últimos três anos no Acre. Segundo dados do Inep, em 2016 foram contabilizados 64.947 inscritos. No ano seguinte (2017) caiu para 54.379. Em 2018, o total de inscritos foi somente 38.330.

Do total geral de candidatos, somente 28.862 comparecem para realizar a primeira etapa de provas realizada neste domingo (4 de Novembro).

Em números, os faltosos somam 9.468 candidatos que, em percentuais, representa uma abstenção de 24,7%.

No último domingo, 4, os candidatos encarram 5 horas de prova, com questões de linguagens, ciências humanas e redação. No próximo domingo,11, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e 45 de matemática.

A expectativa é que a concorrência continue em baixa, uma vez que o segundo dia de prova também registra um número significativo de faltosos.