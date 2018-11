Gladson Cameli vai participar de reunião dos governadores eleitos com Jair Bolsonaro

A cidade de Rio Branco ganhou mais um novo e moderno espaço para manutenção de veículos: é a Dalcar Auto Center, que apesar de nova tem a marca de uma das maiores redes de peças do Acre. A oficina fica na Av. Nações Unidas, próximo ao cruzamento com a Rua Pernambuco, no Bosque.

A empresa, que conta com um amplo espaço para os serviços mecânicos, tem também equipamentos novos e profissionais qualificados para a execução dos serviços oferecidos na empresa. E por falar nisso, a carta da Dalcar Auto Center além de oferecer qualidade e bom atendimento, tem várias opções.

“Esse novo espaço vem para somar dentro do Grupo Dalcar. Estamos colocando aqui o melhor do que há no mercado hoje. Equipamentos novos, pessoal capacitado e bem qualificado, e claro, o atendimento que os acreanos merecem, sempre com muita atenção e respeito”, comentou o gerente geral da empresa, Gustavo Maldonado Martins.

Com quase 30 anos no mercado acreano de autopeças, o Grupo Dalcar tem oferecido serviços sempre com baixo custo e garantia de serviço, tudo isso somado à competitividade que o setor exige. E se o assunto for tecnologia, os colaboradores da Dalcar entendem bem do assunto.

Os serviços ofertados na Dalcar Auto Center vão desde o balanceamento e alinhamento, até a troca de óleo, passando pela mecânica geral, pintura e lanternagem com estufa própria. O Grupo Dalcar também oferece suporte de guincho 24 horas por dia e tem a única oficial autorizada Renault no estado. Há ainda os serviços de retífica de motores.

“A cada dia que passa, a gente tenta inovar um pouco mais, atrelar a nossa história à qualidade dos nossos serviços. A gente sabe onde é preciso investir porque estamos sempre ouvindo nossos clientes, e esse é o nosso diferencia. Aqui nós oferecemos preços acessíveis, serviços de primeira e claro conforto ao cliente”, completa Maldonado.