“Choveu 22,4% do previsto para o mês de novembro”, informa coordenador da Defesa Civil

O nível do rio Acre em Rio Branco apresentou uma leve elevação em seu nível nesta terça-feira, 06, após a forte chuva desta segunda-feira à tarde. Chegou a 2, 69 metros. No dia 01, o rio estava com 3, 78 m.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, George Santos o acumulado de chuvas até o momento no mês de novembro é 48,2 mm. A média histórica para novembro é 215,0 mm.

Já choveu 22,4% do previsto para o mês, nesses primeiros 06 dias.

“O nível do Rio Acre, em Rio Branco, tem oscilado. Já estamos no período chuvoso. E assim seguirá até abril”, lembra.

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que chuvas intensas como as desta segunda ocorrem até esta quarta-feira, 07, no leste e no sul do Acre e proximidades, e até quinta-feira, 08, no centro e no oeste do estado, assim como no sudoeste do Amazonas, com alta probabilidade de temporais.