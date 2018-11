Bolsonaro critica Enem: “prova deve cobrar conhecimentos úteis”

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você estará um pouco menos ardente hoje, embora sua sensualidade não tenha rivais. Se você não estiver satisfeito com sua situação sentimental, tome uma decisão drástica. Às vezes é melhor interromper um relacionamento em que uma das partes não se sente mais feliz com o outro. No seu caso, são os dois que pensam assim. Dinheiro & Trabalho: Atitude firme focada na solução de problemas financeiros. Você fará o que for necessário, mas tenha em mente que não será fácil, mas a curto prazo você se livra deles. No trabalho, a humildade é um valor a considerar. Não se vanglorie do seu sucesso, manter uma certa discrição é o mais aconselhável, evite provocar inveja à toa. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você nunca considerou um relacionamento sem amor, mas existe. Normalmente não é seu estilo, mas no final os sentimentos assumirão o controle da situação. Prepare-se para encontrar-se novamente com alguém do seu passado, a alegria que sentirá por isso, você não esperava. Até aquele momento, você não achava que isso ainda fosse tão importante para sua vida. Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você agirá de forma muito inteligente. Sua visão do futuro lhe permitirá alcançar uma situação estável. Você tem que dar mais sustento a certas conclusões na profissão. A força de seus argumentos será maior com mais evidências coletadas, nenhum esforço será pequeno, tudo funcionará a seu favor. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Deixe de lado o preconceito que o prende a certas situações. Respeito, sim, mas não muito orgulho é necessário para se relacionar com uma outra pessoa, mais ainda uma pessoa que você gosta e que faz você se sentir feliz e amado. O amor hoje pode proporcionar surpresas agradáveis, mas é claro que essas surpresas geralmente não chegam calmamente. É preciso agir com discrição. Dinheiro & Trabalho: Assuma com seriedade e responsabilidade o desenvolvimento de certas tarefas no trabalho. Não arrisque sua permanência e seu futuro na empresa. Espera-se de você uma reação de acordo com os tempos, com as urgências do momento, não defraude seus contratantes e aplique sua dedicação e conhecimento nela. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O sol hoje brilha mais intensamente para você, mas não fique impaciente porque no amor tudo chega no seu devido tempo. Essa pessoa que você gosta irá dar os primeiros sinais de uma aproximação mais íntima com você, mas não se apresse. Deixe que tudo siga seu curso normal, ou seja, surfe conforme a onda. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você pode não ter a melhor atitude em relação a um conflito. Escolha o ponto de equilíbrio, não perca a compostura, os extremos não são bons. Não fique convencido por bajuladores na profissão. É verdade que você merece elogios, mas sempre há intenções ocultas por parte de alguns inescrupulosos. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nunca é tarde demais para corrigir, você tem sido teimoso em se manter firme diante da decisão que tomou no seu momento, mas por dentro você sabe que estava errado. Pedir perdão não é fácil, mas é para pessoas inteligentes, e se a pessoa com quem você está chateado vale a pena, ele lhe dará seu perdão. Segue o amor. Dinheiro & Trabalho: Você é talentoso e dedicado no trabalho, seus superiores tomam a devida nota disso. O esforço e a eficiência que você desdobra em cada intervenção farão você ir longe. A oportunidade esperada finalmente chega. Tudo vai mudar graças ao seu bom desempenho e melhores resultados financeiros virão juntos. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Um relacionamento que começou como uma pequena aventura e que não tinha nenhum sinal de que viria a se tornar algo importante, está surpreendendo você. Quando vocês estão juntos, as horas voam e cada encontro é uma nova aventura. Não perca a oportunidade e lute porque realmente vale a pena. Dinheiro & Trabalho: Você encontrará novas razões para manter a ilusão viva no trabalho. A possibilidade de um futuro melhor é mais verdadeira do que nunca, não coloque limites. Grande lucidez e capacidade de decidir na profissão. Você vai combinar objetividade e criatividade, elementos-chave para bancar sua posição dentro da empresa. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você sente como se todo o seu mundo estivesse caindo como um castelo de cartas. A parte sentimental da sua vida não fica de fora disso, mas não se preocupe porque não há problema real, é apenas o resultado do seu estado emocional que está cobrando seu preço. A única coisa que você precisa é estar mais descansado e sem preocupações. Dinheiro & Trabalho: Serenidade para melhor tomada de decisão em finanças. Felicidade, alegria pelo sucesso do trabalho. Você fez a coisa certa e a recompensa chegou hoje, seu futuro parece resplandecente, mas mantenha a calma dentro do seu trabalho. Não aja impulsivamente, uma reação descontrolada impediria seu progresso. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você não tem um parceiro, será difícil arranjar um desde que você fique nos seus tempos livres sentado no seu sofá. Deixe a preguiça de lado e saia em busca de um amor. Se você tem um parceiro, você deve se esforçar um pouco mais para se colocar no lugar dele e entender o que está passando por uma fase difícil. A compreensão e o diálogo serão a única maneira pela qual o relacionamento não termine em uma guerra. Dinheiro & Trabalho: Repare em torno de você para detectar oportunidades de investimento. Não provoque discussões ou trocas no trabalho. Tudo deve fluir sob uma atmosfera de calma e solidariedade. O desafio será o esforço não decair, ou que seja diluído no processo, não se permita distrações. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você tem uma reviravolta inesperada na sua vida sentimental. Depois de ter perdido as esperanças, um encontro inesperado retornará a ilusão para você. Amor à vista! Se você tem parceiro, não julgue apressadamente, ouça o que ele tem a dizer. Você também já ficou numa situação assim ele deu todo o apoio a você. Retribua. Dinheiro & Trabalho: Você parece não entender a gravidade dos fatos nas finanças. Aja com bom senso porque é fácil de resolver. Afaste-se dos problemas que você tem no trabalho por um tempo. Tome distância, limpe a mente e volte ao seu trabalho com uma visão renovada das coisas para ajudar de maneira efetiva. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não force os sentimentos de ninguém, pois o relacionamento que você iniciar dessa maneira não prosperará. Tudo o que você tem que fazer é dar um tempo para a pessoa agir de acordo com o estilo dela. Ela gosta muito de você, mas você precisa entender que as pessoas são diferentes umas das outras. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, uma pessoa se opõe aos seus interesses. Permaneça vigilante e não descuide os detalhes, evite que o culpem erroneamente. Você vai contar com uma cooperação sincera, você pode confiar, não há segundas intenções nessa ajuda. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Durante todo o dia você será influenciado por uma onda de alegria e otimismo que irradiará para todos ao seu redor. Você consegue manter a atenção em você em todos os momentos e, assim, você conseguiu também que a pessoa que você gosta fique muito interessada em você. Não perca esse estilo e não desgrude dela. Dinheiro & Trabalho: Você fez uma boa análise no campo financeiro. O futuro parece auspicioso, vá em frente, tudo começa a melhorar. Você tem certeza do que faz na profissão, sua confiança gera respeito. Continue sempre assim, solo firme sob seus pés. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Milhares de pensamentos e imagens eróticas preenchem sua mente no dia de hoje, seu desejo será forte e intenso. Mostre para seu parceiro suas fantasias e ele que faça o mesmo. Aumentar os sinais de afeto criam um vínculo poderoso entre vocês dois. Aproveitem. Dinheiro & Trabalho: Inteligência irá governar seus atos no trabalho. Você tomará as melhores decisões, tirando o máximo proveito de todas as situações. Você receberá boas notícias na profissão. O que você esperava há muito, finalmente se tornará realidade. Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia contra inveja e olho grande

Popularmente conhecido em praticamente todas as culturas, o olho gordo tem sido temido pelo homem como um dos piores males que o assombram. É uma crença de que uma pessoa que tem inveja, ciúme ou raiva contra outra pessoa transmite essa energia negativa, que é absorvida pela pessoa, mudando a energia da sua aura. Isso provoca uma mudança no equilíbrio de energia e se manifesta através da tristeza, choro, dor de estômago, cabeça ou costas acima de tudo. A relutância ou falta de interesse na vida estão presentes e como resultado podem causar outros problemas como: trabalho, econômico, sexual, familiar, etc. É importante ressaltar que, em crianças, esse tipo de mal atua de forma muito mais intensa devido à fragilidade destas e se manifesta com choro contínuo sem motivo aparente, falta de apetite ou insônia.

É fato que quem inveja os outros está apenas provando a si mesmo que é incapaz de fazer melhor e que com essa atitude vai espalhando dois pequenos monstros chamados inveja e falsidade que provocam grandes desastres, por isso, tome muito cuidado porque estar de bem com a vida pode atrair uma quantidade indesejável de pessoas invejosas. Saiba como fazer a Simpatia.