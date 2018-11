Publicado decreto que cria Hospital Regional Wildy Viana no município de Brasiléia

O decreto que cria no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde a Unidade Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana, no município de Brasiléia, foi publicado nesta segunda-feira, 05, no Diário Oficial do Estado.

Em seu segundo artigo, o decreto informa que a unidade “tem por finalidade a prestação de assistência a saúde aos usuários com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde, com assistência contínua em regime de internação, ambulatorial e de urgência

e emergência, assim como as ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e reabilitação, nas vinte e quatro horas diárias, nos sete dias da semana, disponibilizando equipe multiprofissional interdisciplinar, ofertando os serviços nas áreas de clínica médica, clinica pediátrica, clinica cirúrgica, odontológica e outras especialidades, atendimento de enfermagem e Serviços

de Apoio Diagnóstico e Terapia – SADT”.

Quando anunciou que o nome do novo hospital de Brasileia seria batizado de Wildy Viana, seu pai, que faleceu em março de 2017, o governador Sebastião Viana causou polêmica entre seus opositores políticos, porém sustentou a homenagem.

Wildy Viana foi vereador em Rio Branco, deputado federal e estadual. Ele nasceu em Brasiléia e viveu na cidade até seus 23 anos.

Durante parte de seu tempo no município de Brasiléia, Wildy Viana auxiliou o frei Paolino Baldassari em atendimentos de saúde nas comunidades rurais e na construção da igreja católica local.

A unidade de saúde que teve parte de sua estrutura entregue recentemente já apresentou problemas em sua estrutura física como infiltrações e goteiras durante as chuvas. Também há reclamações da falta de profissionais para atender a comunidade da região do Alto Acre.