Horóscopo do dia 5 de novembro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Massagens em determinadas áreas podem conectá-lo diretamente com certas pessoas. Espera que tudo que você precisa se materialize e o faça de uma maneira especial. Há aqueles pequenos detalhes que nunca foram totalmente compreendidos, finalmente parece que alguém está tentando não apenas entender sua mente complicada, mas também seu corpo. Dinheiro & Trabalho: Dia muito positivo, contanto que mantenha um controle cuidadoso sobre as saídas e aja com desconfiança por promessas de ganhos fáceis. Surgirão algumas sombras para aqueles que nasceram no terceiro decanato, mas a situação vai virar rapidamente ao seu favor, é o suficiente para usar a intuição e criatividade para desenvolver novos projetos.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Aqueles que lutam frequentemente têm um pouco de amor em cada uma das palavras que emanam o ódio. Acontece com demasiada frequência, estar totalmente apaixonado por uma pessoa que se tornou prejudicial para você. Esse aspecto de dureza, esse tipo de mistério oculto é geralmente aquele que ajuda você a se conectar com seus sentimentos. Você vai querer consertar o mundo, de qualquer maneira. Dinheiro & Trabalho: Tudo vai se desenvolvendo sem problemas e você não terá do que reclamar, os ganhos estarão acima da média e as novas oportunidades lhe darão uma visão positiva. Os mais jovens poderão hoje encontrar uma oportunidade perfeita para obter sua realização pessoal. Devem tentar agir com prudência, mas sem perder a oportunidade.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Existe a possibilidade de que hoje você descubra uma pessoa do seu ambiente que não lhe fará nenhum bem. Alguém que pode tentar interceder em seu trabalho e sua família, o amor por eles deve ser superior ao de qualquer outra pessoa. Vai mostrar o que é mais importante para você sem hesitação. Isso começará a tomar forma com a passagem de um dia muito intenso. Dinheiro & Trabalho: O dia lhe oferecerá oportunidades incríveis para o sucesso. As estrelas trarão à luz sua inteligência e seu dinamismo, fazendo com que você obtenha reconhecimento por parte dos seus superiores. Se trabalha como empregado, as relações com os superiores serão excelentes. Provavelmente receberá o reconhecimento deles, bem como uma promoção.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você não pode vir a acreditar no conceito atual que tem do amor, é apenas uma sombra do que realmente já teve. Uma pequena alegria que está crescendo e isso vai lentamente levá-lo a se sentir muito melhor. Hoje é um dia perfeito para ouvir o seu coração e isso será percebido na forma como você oferece o amor que tem, estará disposto a realizar uma série de demonstrações únicas. Dinheiro & Trabalho: As estrelas parecem estar positivas para novos contratos e projetos. A coisa mais sensata a fazer é deixar qualquer decisão importante para amanhã. Os nascidos no segundo decanato podem viver um dia de trabalho positivo para negociações ou ampliar horizontes com possibilidade de grandes mudanças.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A sensibilidade da lua decrescente pode leva-lo a pensar muito sobre alguns aspectos da sua vida. O amor é aquela peça chave que lhe causará mais danos do que imaginou. Você vai insistir hoje em ter alguém feito do mesmo padrão que você, algo que será completamente impossível. Terá que encontrar certos suportes em outro lugar. Dinheiro & Trabalho: As estrelas indicam que o volume de negócios vai melhorar muito. Você pode ser presenteado com oportunidades incríveis para obter novos contatos. Aproveite! Para aqueles que trabalham de forma independente, há novas ideias em mente para sua profissão. As estrelas aconselham não negligenciar nada e avaliar bem cada proposta.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor pode te quebrar em dois e isso pode acabar gerando alguns problemas pessoais. É uma força que chega sem aviso e que termina com todos os esquemas que você possa ter. Se, no passado, encontrou alguns contratempos com seu coração, talvez seja necessário evitá-lo. Em mais de uma ocasião você não teve tempo de reagir, hoje verá que está chegando. Dinheiro & Trabalho: Você ficará tão preocupado em lidar com seus problemas operacionais que perderá de vista as pessoas ao seu redor e passará por egoísta. Se você trabalha no setor de telecomunicações, tudo correrá bem, terá muitas oportunidades para se ficar em evidência e demonstrar suas capacidades.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O parceiro que deseja ser não depende de suas ideias, estará diretamente relacionado à pessoa próxima a você. Se adaptar às suas necessidades pode ser um fator determinante, em poucos dias você terá que dar a cara e ser essa pessoa que você tem em mente. Não há desculpas que valham a pena, só será alimentado pelas ideias que estão chegando até você. Tome nota de todas as indicações. Dinheiro & Trabalho: Durante este dia você superará a preguiça e será hiperativo, será capaz de se organizar melhor, chegará pontualmente aos seus compromissos e notará um espírito positivo. A situação de emprego dos nascidos no primeiro decanato será bastante calma, poderão se dedicar aos seus trabalhos com tranquilidade e obterão bons rendimentos.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje poderia ser o protagonista de um filme de ficção científica. O que não acontece com você em matéria de amor, é impossível acontecer com alguém. Estar com alguém que foge de repente ou se jogando para o primeiro estranho que você vê na rua são episódios que já viveu. Hoje pode ser ainda mais estranho, conhecer o amor da sua vida em um semáforo? Dinheiro & Trabalho: Você terá a possibilidade de dinamizar essa fase fazendo um investimento bem-sucedido, prestando atenção para não despertar inveja no ambiente profissional. Aqueles que nasceram no primeiro decanato devem aprender a ser menos impulsivos e controversos no campo profissional e evitar se intrometer em questões delicadas.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você tem uma mente maravilhosa que sempre funciona seguindo seus próprios interesses de paixão. Quando conhece alguém, é muito provável que esteja pensando em cada um dos seus movimentos, você pode estar esperando por uma saída especial para que se materialize ou que uma união seja criada com uma série de ingredientes que você será responsável por incluir. Haverá muita intensidade no ambiente Dinheiro & Trabalho: Você tirará um tempo de todos os seus esforços trabalhistas e as pessoas nem conseguirão localizá-lo por telefone. Não se preocupe, amanhã você pode recuperar tudo. Os nascidos no segundo decanato terão agora a possibilidade de entrar em contato com novas culturas, expandindo seus conhecimentos e dando mais espaço para suas ideias.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Chega um momento em que não volta atrás. Você pode se jogar em um relacionamento que não começa com o pé direito, mas pode ser muito atraente. Se neste dia começar a procurar desesperadamente a sua cara metade, é muito provável que a encontre. As condições deste encontro podem ser totalmente inesperadas, embora atraentes. Dinheiro & Trabalho: Você pode trabalhar em paz e dedicar-se aos compromissos habituais com excelentes lucros e satisfações. É o momento certo para fazer viagens culturais e se inscrever em cursos especializados. Os nascidos no segundo decanato devem tentar ter um maior espírito de adaptação, a fim de obter o reconhecimento que lhes corresponde.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Está preparado para qualquer tipo de relacionamento, quer goste ou não, sempre terá à sua disposição alguém que goste de você. Pode aparecer um admirador secreto inesperadamente. Parece que será uma boa temporada para o amor e também para relacionamentos esporádicos, você terá tudo o que quiser em sua vida. Dinheiro & Trabalho: Deve trabalhar duro e confiar em suas intuições sem ser influenciado pelas opiniões dos outros. Você terá a oportunidade de estudar e expandir seus conhecimentos. Quem trabalha a tempo parcial terá a possibilidade de cultivar novos interesses e encontrar novas maneiras que lhes darão a possibilidade de aumentar sua autoestima e o desejo de fazer mais.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não procure por aquelas pessoas que vêm à sua vida para lhe pôr travas. Deve estar totalmente disposto a se cercar daqueles que não têm nada a perder, pessoas otimistas que realmente querem passar tempo com você e que valorizem muito seu coração, caso contrário, você terá que viver com algumas ansiedades e medos infundados. Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai encontrar dificuldades e terá que enfrentar obstáculos no campo profissional. As estrelas recomendam que você seja muito paciente e planeje cada movimento. Se você é do segundo decanato, terá a possibilidade de se livrar de um velho rancor contra um colega e, finalmente, vai poder esclarecer uma discussão.

Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia para deixar a tristeza ir embora

Estudos consideram a tristeza como uma emoção básica, que sempre aparece diante de uma perda ou da percepção de pouca efetividade. A perda pode ser de qualquer tipo, seja um objeto material, uma oportunidade, um ente querido ou mesmo status. Portanto, neste tipo de situação, é completamente normal sentir essa emoção. Quando estamos tristes, nos tornamos mais reflexivos e introspectivos. Este impulso nos ajuda a integrar em nosso sistema de crenças a perda que estamos experimentando, para que possamos aprender com a experiência e tentar evitar perdas futuras. Uma pessoa em um estado de constante tristeza perde a energia vital, a esperança e passa a achar que não pode contar com ninguém e por diversos momentos, não quer estar com ninguém. Um comportamento que torna muito difícil fazer o que é necessário para se sentir melhor. Encontrar uma solução é difícil, mas não impossível. A chave é começar aos poucos, a fim de deixar a tristeza para trás.