El Chapo, um dos maiores traficantes do mundo, será julgado nos Estados Unidos

Um mototaxista identificado apenas como Orleilson, acostumado a fazer ponto na região do Terminal Urbano, foi assassinado na noite desta quinta-feira (01), em uma estrada de acesso a uma área de invasão da Praia do Amapá, região do segundo distrito da capital.

O homem foi alvejado com dois tiros e foi encontrado já sem vida por populares da região. A informação repassada ao Centro Integrado em Operações (Ciosp), é de que pessoas o viram sendo perseguido enquanto ele conduzia a moto de trabalho. Ele foi alvejado com o primeiro tiro na cabeça e quando do caiu, foi alvejado pelo segundo na região do tórax.

Os criminosos fugiram em uma moto levando o celular da vítima, a carteira e um rádio de comunicação da empresa de mototáxi.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia criminal e o corpo em seguida foi removido a base do Instituto Médico Legal (IML). O Caso está sendo tratado como latrocínio e investigado pela Delegacia de Homicídios em parceria com a Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (Dcore).