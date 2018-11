Braço direito de pastor Agostinho é exonerado da assessoria especial de coordenação da Casa Civil

No Acre 38. 300 pessoas devem fazem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo, 04, que terá questões sobre ciências humanas, linguagens e redação e os alunos terão 5h30 para resolvê-las.

No próximo domingo, 11, a prova será sobre ciências da natureza (física, química e biologia) e matemática. Os alunos terão 5h para resolver todas as questões.

Quem vai fazer a prova deve ficar atento ao horário. No Acre e em outras 13 cidades do Amazonas, por causa do horário de verão que passou a vigorar à meia-noite deste domingo, os portões dos locais das provas abrem às 9h e fecham às 10h. As provas têm início às 10h30 e tem horário de término às 16h.

Veja as orientações do MEC e Inep para quem vai fazer a prova do Enem

Atenção ao horário de fechamento dos portões; não confunda o horário de Brasília com o horário local

Quem ainda não acessou o local de prova, pode conferir o endereço no site do Inep: https://enem.inep.gov.br/

Atenção à previsão do tempo: há chuvas previstas em parte do país

Levar caneta esferográfica preta, de tudo transparente

Levar documento de identidade original com foto; a identidade digital não será aceita

Lanches poderão ser levados, em embalagens fechadas ou transparentes

Se você precisar da declaração de comparecimento, é necessário imprimí-la e levá-la ao local de prova. Ela pode ser útil para, por exemplo, quem precisa justificar a falta no trabalho

Não é permitido:

O uso de bonés e chapéus

Levar para a sala de provas: lápis; caneta de material não transparente; lapiseira; borrachas; corretivos, livros, manuais, impressos e anotações; quaisquer dispositivos eletrônicos, como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares; telefones celulares; smartphones; tablets; ipods; gravadores; pen drive; mp3 ou similar; relógio; alarmes de qualquer espécie; chaves; fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.