Árvore cai na Benjamin Constant durante a chuva e bloqueia trânsito

Durante a chuva na tarde desta segunda-feira, 05, uma árvore caiu na rua Benjamim Constant, no centro de Rio Branco, em frente à sede da Secretaria de Saúde do Acre, antigo prédio do Banacre. O trânsito na via, que é uma das principais da região central, está bloqueado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A foto é do jornalista Leonidas Badaró.

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que chuvas intensas como as desta segunda ocorrem até quarta-feira, no leste e no sul do Acre e proximidades, e até quinta-feira, no centro e no oeste do estado, assim como no sudoeste do Amazonas, com alta probabilidade de temporais.

Uma frente fria moderada chega na quarta-feira provocando chuvas intensas, com possibilidade de muitos raios, ventanias e queda pontual de granizo.