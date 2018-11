Abraço a toda prova: estudantes ganham afeto na hora do Enem

Quem realizou as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (4), pode ter percebido algo diferente: voluntários distribuíam abraços para estudantes que estavam nas proximidades da Universidade do Estado da Bahia. Batizada de Abraço Grátis, a ação tinha como objetivo levar conforto e confiança aos participantes. Deu certo! A iniciativa gerou uma “onda” de positividade.

“Inicialmente, achamos que as pessoas ficariam envergonhadas, mas abraçamos participantes do Enem, ambulantes, pessoas que iam tomar conta da prova. Os motoristas passavam buzinando. Foi uma energia muito bacana”, relembra Ane Caroline Calmon, de 33 anos, uma das voluntárias do Grupo Mais (Meus Amigos Incríveis e Solidários). Com a estudante de Direito, são aproximadamente 90 integrantes que não estão associados a partidos políticos, empresas ou grupos religiosos.

A distribuição de abraço gratuito no dia da prova do Enem aconteceu pela primeira vez em 2018. Devido ao perfil jovem do grupo, muitos integrantes realizariam a prova na Uneb, local escolhido para a realização da ação. “Nada melhor do que apoiar os próprios amigos. Além disso, as pessoas estão passando por uma prova que define vidas e carreiras. Se alguém diz ‘eu confio em você, vai dar tudo certo’ – porque era isso que a gente dizia para as pessoas a cada abraço – há um efeito psicológico muito bacana”, comenta Calmon.

Há quatro anos, os voluntários decidiram se reunir para realizar ações de impacto junto às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Desde o surgimento, já foram realizadas visitas a hospitais, orfanatos, asilos e diversos outros locais. Além de doações em forma de brinquedos e alimentos, os integrantes compartilharam músicas e brincadeiras. O sentimento, no entanto, é que há um objetivo maior por trás de cada ação. “Percebemos que, para além das nossas ações materiais, o que temos de melhor a doar é a nossa energia”, avalia Calmon.

Resultado Enem 2018

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o resultado do Enem 2018 estará disponível apenas em 18 de janeiro de 2018, em conjunto com o Boletim de Desempenho dos participantes.

O gabarito oficial está previsto para ser publicado em 14 de novembro. Cerca de 4,1 milhões de pessoas participaram do primeiro dia de prova. Considerando as 5,5 milhões de inscrições confirmadas, os ausentes somaram 1.374.430 pessoas que representaram 24,9% dos inscritos. Segundo o Inep, este foi o menor percentual desde 2009.

A entidade destaca que, “entre 2013 e 2017, as ausências levaram ao prejuízo de quase 1 bilhão aos cofres públicos. Dos mais de 2 milhões de ausentes no Enem 2017, 84% estavam isentos e apenas 4.345 (0,2%) conseguiram justificar a ausência e garantir a isenção também em 2018”.

Perfil do participante

Entre os 5,5 milhões de inscritos, a região Sudeste foi responsável pelo maior número de inscrições (36,6%), seguido pelo Nordeste (32,8%). Quase 60% dos participantes já concluíram o Ensino Médio, enquanto 29,7% cursa o último ano em 2018. Os “treineiros”, participantes que fazem o Enem em busca de uma autoavaliação, representam 10,6% dos inscritos de 2018.