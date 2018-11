Trânsito intenso em vias da capital neste domingo de Enem

Os novos dirigentes da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre para o Biênio 2019-2020 foram eleitos na quarta-feira (30) durante a sessão administrativa do Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Na Presidência, assume pela primeira vez o desembargador Osmar João Barneze, que foi promovido para o 2º grau em maio deste ano. A Vice-Presidência será ocupada pelo atual presidente, o desembargador Shikou Sadahiro.

Além disso, foram eleitos os desembargadores Francisco José Pinheiro Cruz para a Direção da Escola Judicial (Ejud), e Ilson Alves Pequeno Junior para a Ouvidoria-Geral.

Quanto às Turmas Recursais, também haverá uma nova composição. A 1ª Turma será presidida pelo desembargador Francisco Cruz, tendo como membros as desembargadoras Maria Cesarineide de Souza Lima e Vania Maria da Rocha Abensur. Enquanto a 2º Turma contará com a presidência do desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, seguido dos desembargadores Ilson Pequeno e Socorro Guimarães como membros.

Ao receber de seus pares os votos de sucesso na Administração do Regional para os próximos dois anos, Barneze agradeceu as felicitações e registrou que na sua trajetória o apoio de sua equipe de servidores foi fundamental para que o alcance dos resultados positivos e a devida entrega da prestação jurisdicional.

Trajetória

Natural de Londrina (PR), Osmar João Barneze (63 anos) ingressou na magistratura trabalhista da 14ª Região em abril de 1993. Foi titular nas Varas do Trabalho de Sena Madureira/AC, Brasileia/AC, Rolim de Moura/RO, Ouro Preto do Oeste/RO e por último em Ji-Paraná/RO.

Atuou como juiz Convocado à composição do TRT-RO/AC no período de abril/2003 a outubro/2004, bem como na direção do Fórum Trabalhista de Ji-Paraná/RO nos períodos de abril/2009 a abril/2013 e de setembro/2015 até antes de tomar posse como desembargador.