A Tribuna goleia mas TV Gazeta lidera o campeonato da Imprensa

Em Rio Branco, a movimentação em torno do feriado do Dia de Finados começou cedo. Na primeiras horas da manhã já era grande o número de visitantes nos cemitérios São João Batista, Jardim da Saudade, São Francisco e Cruz Milagrosa. Trabalhando com a possibilidade de receber pelo menos 15 mil visitantes, e com o objetivo garantir a qualidade dos serviços, a Prefeitura mobilizou várias equipes. As ações envolveram servidores e gestores da RBTrans, Saúde (SEMSA), Assistência Social (SEMCAS), Meio Ambiente (SEMEIA), Obras (Seop). As equipes do município contam com o apoio do DETRAN, Polícia Militar e Depasa.

Com o objetivo de organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança de pedestres, a RBTrans montou plano de operação especial. No entorno dos cemitérios mais movimentados, parte das vias de acesso foi interditada. Agentes ficaram a postos para organizar o trânsito.

Para a comodidade dos usuários de transporte coletivo, a frota dos ônibus que fazem as rotas de acesso aos cemitérios também foi ampliada. Para melhor atender os visitantes, na parte interna foram instaladas tendas para proteger do sol, banheiro químico, bebedouro com água gelada e copos descartáveis. Durante todo o dia equipes da SEMSUR trabalharam na manutenção e limpeza dos espaços. Quatro equipes foram mobilizadas para atuar nos cemitérios públicos da cidade.

“A movimentação aumenta nesse período. Uma semana antes do Dia de Finados já temos movimentação intensa nos cemitérios. Há 15 dias intensificamos a força operacional com pessoal permanentemente fazendo a manutenção, limpeza. O administrativo também foi reforçado para atender melhor, explicar a organização do cemitério, cuidar dos detalhes de toda uma estrutura que a Prefeitura colocou à disposição das pessoas que vêm homenagear seus entes queridos” explica o secretário de Serviços Urbanos, Kellyton Carvalho.

Além de cuidar para manter o padrão de qualidade dos serviços nos cemitérios públicos, a Prefeitura também deu suporte aos cemitérios comunitários e particulares. Todo o trabalho foi acompanhado de perto pela prefeita Socorro Neri. “Para esse atendimento há uma preparação anterior. Começamos semanas antes e intensificamos as ações no dia de hoje para que as pessoas possam chegar ao cemitérios e homenagear seus entes num ambiente propício. Além disso, temos outros atividades que não param. Mesmo no feriado o trabalho da Prefeitura continua a todo vapor, temos equipes de limpeza, coleta de lixo, ônibus circulando. Até às 13h temos as URAPS funcionando, de modo que o trabalho da Prefeitura é permanente, de segunda a segunda, sem interrupção.

Proteção à infância e promoção da saúde

Considerando o grande fluxo de pessoas, o feriado de Finados é um momento oportuno para ações preventivas e de promoção da saúde. Durante todo o dia, em todos cemitérios públicos de Rio Branco, profissionais da SEMSA realizaram testes de glicemia e verificação da pressão arterial. Educadores da SEMCAS atuaram na prevenção e combate à exploração do trabalho infantil. A ação envolveu cerca de 20 pessoas, entre educadores sociais, assistentes sociais e psicólogos que atuaram na orientação quanto ao riscos e consequências de expor a criança ao trabalho precoce. “Orientamos quantos aos risco a que as crianças podem ficar expostas, de se machucar, de violência física e até abuso. Alguns recebem bem, com tranquilidade, acatam. Outros não gostam”, explica a educadora social da SEMCAS Suellen Souza.

A abordagem social que acontece regularmente durante todo o ano, é intensificada em grandes eventos como Carnaval, Expoacre e Dia de Finados. Neste Dia de Finados, a ação dos educadores da SEMCAS foi acompanhada por representantes do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e membros do Ministério do Trabalho (MT). Enquanto as equipes da SEMSA e do Fórum Estadual realizaram o trabalho educativo, os representantes MT ficaram a postos para, em caso de necessidade, aplicar e lei e dar encaminhamento necessário à garantia da proteção dos direitos da criança e do adolescente. “Fazemos isso há vários anos, A ocorrência tem diminuído mas, infelizmente, principalmente nesses grandes eventos, ainda é possível encontrar criança trabalhando”, relata Suellen.