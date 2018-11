Viver bem para honrar os mortos

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste momento em particular, você não está feliz com apenas "um pouco de diversão." Você precisa de mais envolvimento, entrega, paixão e ardor no relacionamento com essa nova pessoa que entrou em sua vida. Na verdade, cabe a você conduzir o clima de romance. Dinheiro & Trabalho: Rumores desagradáveis ​​sobre você que espalharam alguns colegas de trabalho tornam difícil para você alcançar a eficácia em suas tarefas no dia de hoje. Isso requer seu melhor esforço para resolver a situação com diplomacia e, assim, impedir que essa bola de neve continue a crescer.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Evitar a tentação será a coisa mais difícil do mundo para você agora, especialmente quando os céus estiverem dispostos a ajudá-lo a conseguir o que quiser. Evite problemas e, se não puder, seja honesto e correto com seu parceiro. Cair fora de uma relação para entrar em outra é o único caminho e o jeito certo para não magoar as pessoas. Dinheiro & Trabalho: Hoje você gasta muito tempo conversando com os outros, sempre o mesmo assunto sem chegar a nenhuma conclusão. Para piorar, talvez depois de um longo diálogo com seu chefe, você saia da sala dele sem saber realmente o que ele queria dizer. Pergunte novamente amanhã e se concentre mais nas suas tarefas.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Por acaso, hoje você poderia conhecer alguém muito especial. Não é um encontro acertado por aplicativos, nem é amiga de um amigo; será simplesmente algo que acontece de repente. Reconheça a possibilidade, mas não se entregue de cabeça. Deixe apenas acontecer. Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai pular entre muitas tarefas diferentes, as suas próprias e as dos outros. O bom é que você vai fazer tudo bem e você será muito bem-sucedido e elogiado por isso. Incorporar as ideias dos outros e compartilhar conquistas com eles faz parte de seu estilo de liderar. Você sabe combinar as peças soltas e montar uma obra de arte.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está no caminho certo para amar, não desanime por nenhum revés transitório. A pessoa em quem você está interessado está procurando o seu calor, mas se sente intimidada pela sua presença e pelo modo frio ou distante com o qual você está lidando com isso. Dinheiro & Trabalho: Não mergulhe tanto na parte intelectual do seu trabalho. Você corre o risco de se afogar em processos analíticos e esquecer que sua verdadeira habilidade está na sua intuição e sensibilidade para pôr as ideias em prática. Reconheça esses dons, que juntos com sua inteligência, o levam sempre para um futuro melhor.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Por causa dos estresses dos últimos dias, hoje tenha muito cuidado quando abrir a boca, porque as coisas que saem dela podem surpreendê-lo. Você terá que ser gentil com o seu parceiro. Divida seus problemas com ele.Dinheiro & Trabalho: Por causa da expectativa de uma promoção, é provável que sua mente não pare quieta, o que tornará difícil para você se concentrar em qualquer coisa que tenha a ver com o trabalho. Fique longe de cafeína e excesso de açúcar. Se você não fizer isso, a turbulência mental piorará. Aguarde de maneira serena o comunicado.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você está em um momento muito importante da sua vida afetiva e seu relacionamento continua fortalecido. É por isso que é vital que você se prenda aos detalhes, não se esqueça das datas especiais dos dois e acima de tudo seja sempre carinhoso e atenciosos, que o retorno virá da mesma forma. Dinheiro & Trabalho: É possível que alguém crie um plano diferente que possa abalar suas metas no trabalho. Junte dados e informações, mas não se apresse em tomar qualquer decisão. Certifique-se de ter tempo para avaliar melhor as alternativas antes de prosseguir.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não se deixe levar por fatores externos, ouça bem a sua voz interior e guie-se através dela, porque você vai conseguir o que você sempre quis: o amor de uma pessoa que parecia impossível para você. Talvez mais cedo do que você pensa estará envolvido em um relacionamento maravilhoso com ela que será um grande presente cósmico.

Dinheiro & Trabalho: Sua produtividade está muito em alta e seus relacionamentos com as pessoas em seu trabalho são fenomenais. Tudo o que você pretende alcançar é possível – em grande parte graças à ajuda, apoio e aconselhamento das pessoas ao seu redor. Todas essas relações têm um grande valor. Conquiste seu espaço para ser sempre um vencedor.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje você encontra palavras para expressar seus sentimentos e não permanecer em silêncio na frente de quem pode representar a possibilidade de um relacionamento bonito, alguém que você conheceu recentemente e te inspira no amor. Vá sem medo de ser feliz! Dinheiro & Trabalho: Hoje será melhor se você não se apoiar nos outros como costuma fazer. Tenha em mente que outros podem não ser capazes de demonstrar a profundidade e o grau de percepção que você tem em relação às tarefas do trabalho. Se você quer que algo seja feito bem, faça você mesmo.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sem você saber, você está entrando em um triângulo amoroso com essa pessoa, que não contou a verdade para você. Tomem cuidado porque você vai se machucar. Não se desespere porque o verdadeiro amor está em volta de você, mas pena que você não enxerga a pessoa como deveria. Seja mais sutil nas suas percepções. Dinheiro & Trabalho: Hoje você tem muitos adeptos da sua causa no trabalho. As pessoas serão muito receptivas às suas ideias e seu papel como líder será amplamente respeitado. Você será capaz de divulgar uma grande quantidade de informação graças à sua natureza alegre e jovial e sua personalidade espirituosa. Crescer em equipe é a chave hoje.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Construir um relacionamento em torno do amor pode ser o elo mais forte que existe, mas você precisa mais do que amor para que um relacionamento perdure. O amor é uma emoção que requer uma ação para mostrar suas intenções. Dizer a alguém que você o ama é uma coisa, mas mostrar com fatos e atos é algo muito diferente. Pense nisso. Dinheiro & Trabalho: Qualquer viagem que você tenha que fazer para um destino próximo relacionado ao seu trabalho irá ser muito proveitosa para você. Se alguém tiver uma tarefa fora do seu local de trabalho, se candidate como voluntário para auxiliar a pessoas. Trabalho voluntário conta pontos. Um encontro casual durante sua viagem será altamente favorável.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O carisma sexual o envolve e hoje sua personalidade impacta quem entra em contato com você. Use seus encantos para atrair para o seu lado a pessoa em que você está interessado e você verá como não há parede que possa resistir. Você tem seu regente, Mercúrio, agindo em você. Vá em frente! Dinheiro & Trabalho: A comunicação com as pessoas no seu trabalho estará muito fluida hoje. Você verá que tudo o que disser se espalhará como fogo entre seus companheiros. Aproveite para pôr em exercício suas ideias sobre o novo projeto, mas não diga

nada que você não queira que seu chefe ouça nesse momento.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com relação àquela pessoa, o que parecia distante e incerto se torna uma bela realidade neste dia. Você vai fazer algo que não tinha pensado em realizar já de cara. Vocês têm muito para falar, se conhecer e entender que foram feitos um para o outro. Dinheiro & Trabalho: Você pode se sentir frustrado por causa daqueles que, em vez de se dedicarem a suas tarefas, estão fazendo um trabalho superficial. Ao abordar essas pessoas, em

vez de brigar, mostre que você é compreensivo. Resista ao impulso de tomar conta de tudo e dê essa chance, mas depois parta para as devidas cobranças.

Simpatia do dia | Simpatia para proteger a sua saúde

Saúde não é apenas sinônimo de ausência de doença. Ser saudável implica um estado permanente de bem-estar físico, emocional e psicológico que todos nós devemos nos esforçar para manter e melhorar assim nossa qualidade de vida. Desta forma, saber como podemos cuidar da nossa saúde é essencial para levar uma vida melhor e mais feliz. Além disso, se nos acostumarmos a cuidar bem dela, teremos a capacidade de ajudar a melhorar nosso meio

ambiente.

Nossa alimentação, assim como a atitude diante da comida e da atividade física são a base de uma vida saudável. O lado emocional importa e muito para viver melhor, por isso cerque-se e tente passar mais tempo com seus entes queridos, pratique um hobby que você goste e que o deixe sempre entusiasmado, tire férias pelo menos uma vez por ano e dedique um pouco de cada dia a uma atividade que goste. Com a Simpatia para proteger a sua saúde teremos a oportunidade de dar ao nosso corpo a bênção necessária para se proteger contra doenças e outros infortúnios que possam afetá-lo. Saiba como fazer a Simpatia