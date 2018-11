Fundação Garibaldi Brasil lança edital de Cultura de Paz para atividades artísticas

Por causa do feriado de Finados, nesta sexta-feira, 2, não haverá expediente na sede da Prefeitura e demais secretarias e órgãos públicos municipais. O atendimento em saúde será feito nas Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPS), que vão funcionar nesta sexta-feira,2, das 7 às 13 horas, mas não abrirão no sábado, só retomando o funcionamento na segunda-feira, 5 de novembro.

Nos cemitérios sob responsabilidade da Prefeitura: São João Batista, Jardim da Saudade, São Francisco e Cruz Milagrosa, haverá equipes de vários órgãos municipais de plantão, como da secretaria de Serviços Urbanos (SEMSUR) da Saúde (SEMSA), da Cidade e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS).

A SEMSUR vai atuar durante todo o dia com equipes de limpeza e da administração, realizando a identificação de túmulos, em caso de necessidade de familiares. A SEMCAS, em parceria com a Vara da Infância, vai atuar no sentido de combater o trabalho escravo. Haverá também nos cemitérios, equipes de saúde, que farão aferição de pressão e glicemia e outros atendimentos, de acordo com a necessidade.

A organização do trânsito nas proximidades dos cemitérios e do transporte público será feita pela RBTRANS. A superintendência vai fazer desvios das rotas de linhas de ônibus e de carros nas ruas próximas aos cemitérios. Com relação ao transporte coletivo, a RBTRANS anunciou operação especial que será realizada com frota de domingo, com exceção das linhas 201 – Tancredo Neves, que deverá operar com frota de sábado, e 205 – Irineu Serra, 404A- Calafate/Ilson Ribeiro e 404B Calafate/São Miguel, que deverão ser operadas com frota de dia útil. Também será implantada a operação de um veículo que realizará a Linha 111/ Cruz Milagrosa com saída na CEASA.

A prefeitura disponibiliza para os cemitérios, 200 cadeiras e 50 mesas, tendas para a realização de missas, som e microfones, 5 caixas d’água.

A preparação dos cemitérios começou há vários dias com a manutenção dos postes e luminárias, poda e revitalização dos jardins, por parte das secretarias de Obras e de Meio Ambiente.