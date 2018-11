Cruz é vendida a R$ 25 em cemitério; vendedora reclama: “Tá devagar”

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através de parceria com a Escola de Conselhos de Rondônia, abre inscrições para o curso de formação continuada em Direitos da Criança e do Adolescente. Ao todo, estão sendo ofertadas 200 vagas para os municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

As inscrições, que são gratuitas, seguem até o dia 04 de novembro e devem ser realizadas através de formulário online. O curso é destinado para profissionais que atuam em Conselhos Tutelares e de Direito da Criança e do Adolescente.

Conforme edital, as aulas serão ofertadas na modalidade semi presencial, com carga horária total de 200 horas, divididas em cinco módulos de 40 horas. Cada módulo será realizado no período de uma semana, uma vez por mês. As aulas serão transmitidas ao vivo, via satélite. A expectativa é de que as aulas sejam iniciadas ainda no mês de novembro.

Escola de Conselhos

A Escola de Conselhos de Rondônia é um projeto do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), do Ministério dos Direitos Humanos. Uma das ações da instituição é promover a Formação Continuada dos Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiros Tutelares. Além do Acre, também receberão os cursos: Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Acesse o edital pelo link: https://goo.gl/nrTh7E.

Acesse a ficha de inscrição pelo link: https://goo.gl/ckSBdk.