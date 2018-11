Pessoas suspeitas de integrarem facções criminosas em Sena Madureira são presas

A diretora Geral da Policlínica do Tucumã, Rossana Oliveira, informou que não procede a informação de que a Policlínica do Tucumã teria sido fechada a mando do governador Sebastião Viana.

A “falsa notícia” foi ventilada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feria, 1º de novembro, e falava que o horário de atenção teria sido reduzida para até às 13h, o que foi desmentida pela gestora.

Rossana esclareceu que os atendimentos continuam sem nenhuma alteração. O horário normal de atendimento da Unidade é de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

A assessoria de comunicação da pasta, aproveitou para esclarecer que o fechamento do portão do Hospital de Urgência de Rio Branco (HUERB) nada tem haver com o pagamento de plantões dos médicos que, inclusive, foi realizado ontem.

O fechamento, segundo informado, teria sido “um equívoco no funcionamento do local”, e tal já foi normalizado. Informou ainda que a partir da outra semana o HUERB fará uma mudança no fluxo de serviços, mas isso não implicará em nada no atendimento ao cidadão.