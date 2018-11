Cemitério de Brasiléia recebe reparos para o dia dos finados

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri e o superintendente do Banco do Brasil no Acre, Paulo Henrique Gomes do Amaral, assinaram nesta segunda-feira, 29, o contrato de operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de R$ 14,5 milhões que serão utilizados para a conclusão da obra de construção do Shopping Popular. A obra será retomada já na próxima segunda-feira, 5 de novembro.

“Agora podemos sim falar em prazos: na segunda feira, retomamos as obras e em outubro de 2019 estaremos entregando a população um moderno centro de compras no centro da cidade. Agradecemos o esforço de todos para que essa obra fosse retomada, como os vereadores, nosso ex –prefeito Marcus Alexandre e o senador Jorge Viana”, disse a prefeita.

A liberação dos recursos para a conclusão do Shopping, de acordo com o superintendente do Banco do Brasil, Paulo Henrique, só foi possível “graças à boa saúde fiscal da prefeitura de Rio Branco”, elogiou ele.

O evento de assinatura do contrato foi realizado no auditório da Prefeitura na presença de parte dos permissionários, senador Jorge Viana, ex –prefeito Marcus Alexandre, vereadores Juruna – que também é vice-presidente do Sindicato dos Camelôs, Antonio Morais, Railson Correa, Neném, Eduardo Farias, Rodrigo Forneck e deputado estadual Heitor Junior.

Representando os permissionários, o vereador Juruna, agradeceu ao ex-prefeito Marcus Alexandre, a prefeita Socorro Neri, aos colegas vereadores, que aprovaram a negociação com o Banco do Brasil, pelos passos dados até agora e o que será feito até a conclusão do Shopping. “São 450 permissionários, mais de 1.550 pessoas beneficiadas indiretamente e cerca de 5 mil pessoas que vão se beneficiar com o Shopping Popular. Hoje é um dia histórico com certeza”, avaliou Juruna.

O Shopping Popular terá cerca de 450 boxes distribuídos pelo edifício de três andares ao lado do Terminal Urbano. Serão 165 boxes no térreo, mais 165 no primeiro piso e outros 120 no segundo piso, onde ficarão também a praça de alimentação, elevadores e jardins. O empreendimento está sendo construído numa área de mais de 12 mil metros quadrados. Além dos comerciantes que estão no Camelódromo, os que ficam na “pedra” do calçadão perto do Colégio Acreano, também serão transferidos para o Shopping Popular.

Dificuldades para liberação de recursos

Inicialmente, o Shopping seria construído com recursos do governo federal, via Ministério do Turismo, com liberação de recursos via Caixa Econômica. Mas a saída da presidente Dilma Rousseff, a entrada de Michel Temer e a constante troca de ministros do turismo, dificultaram a liberação. A Caixa também apresentou custos de financiamento superiores aos aceitáveis pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Foi necessário então que os vereadores de Rio Branco aprovassem em agosto deste ano projeto de lei que altera o agente financiador das obras do Shopping Popular de Rio Branco, adotando o Banco do Brasil, que ofereceu menores taxas, como o novo agente financiador do Shopping.

O ex – prefeito Marcus Alexandre, convidado de honra da prefeita Socorro Neri para a assinatura do contrato com o Banco do Brasil e o senador Jorge Viana, agradeceram a prefeita Socorro Neri pela condução dessa etapa da obra do Shopping. O ex prefeito destacou que “a prefeita Socorro Neri deu sequência a esse importante trabalho e está honrando nosso compromisso com os camelôs”.

Jorge Viana ressaltou o avanço que será alcançado pelos camelôs “que venderam na pedra, em barracas e agora terão um endereço fixo, um shopping com toda estrutura necessária para vender bem e aumentar a clientela”.