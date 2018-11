9 órgãos abrem inscrições para 2,8 mil vagas

As companhias aéreas que operam no Acre lançaram promoção de passagens para vários destino nacionais. Os destaques são os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, em voo sem escala da Gol, disponíveis para compra nesta sexta-feira por R$ 316,34. Os passageiros de Cruzeiro do Sul também podem comprar as passagens pelo mesmo valor para a capital do estado, evitando viagens cansativas de carro ou de ônibus entre as duas cidades.