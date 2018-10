Redução de 6, 2% já reflete nos postos em Rio Branco, diz sindicato

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta quarta-feira (31) que tem pacientes esperando por cirurgia no município de Cruzeiro do Sul. O tucano denunciou ainda o que ele classifica como descaso com a vida, o caso de uma mulher com 40 semanas de gravidez que perdeu o filho por suposto descaso de profissionais da área médica.

“Essa mulher procurou atendimento duas semanas consecutivas e foi mandada para casa. Isso é um absurdo. Imagine a mãe que passa quase nove meses na expectativa para ter a primeira filha e por conta de irresponsabilidade de médicos perde o filho. Tem que respeitar a vida e a constituição que dar direito a saúde”, diz Gonzaga.

Segundo o tucano, a situação é grave em Cruzeiro do Sul. “ Para se ter uma ideia, tem paciente aguardando cirurgia há seis anos. É preciso prevalecer o direito constitucional do cidadão. A fila de pacientes aguardando é muito grande. O governo de Gladson Cameli terá que fazer uma ação muito grande. Infelizmente é um descaso e desrespeito à vida”, finaliza Gonzaga.