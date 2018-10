Prefeitura prepara estrutura para receber visitantes nos cemitérios

Inaugurado no dia 01 de outubro deste ano, o novo prédio sede do Sebrae teve parte de sua estrutura invadida pela água acumulada da chuva na avenida Ceará que atingiu Rio Branco na última sexta-feira, 26.

Imagens enviadas ao ac24horas mostram parte do espaço onde funciona o auditório da instituição completamente inundado. Em outra imagem, servidores trabalham na limpeza dos espaços para reduzir eventuais danos da água. As cadeiras do auditório foram desinstaladas.

A inundação ocorreu no momento em que havia uma obra em andamento no local, mas segundo o diretor-superintendente do Sebrae, Mancio Cordeiro, o problema foi imediatamente solucionado pela diretoria executiva sem grandes prejuízos à instituição.

“A água na avenida Ceará não dá conta de atender o dreno. Já há uma obra [no Sebrae] em andamento para corrigir isso. A rua transbordou e nós não temos nenhuma possibilidade de controlar a natureza. Em relação ao que aconteceu nós tivemos total solidariedade de todos do Sebrae e houve uma mobilização de todos para praticamente zerar os danos”, afirmou Mancio.

A nova sede do Sebrae, que tem três andares, custou R$ 22 milhões.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Chuva bloqueou ruas e inundou casas

A chuva que atingiu a capital na sexta-feira passada alagou e bloqueou ruas e invadiu residências em regiões nobres e periféricas.

Também houve registros de ocorrências no bairro Nova Estação e no Bosque nas proximidades da agência da Caixa.

Um vídeo enviado à redação de ac24horas mostra a rua Sergipe ao lado Terminal Urbano da capital alagada. Uma moto aparece totalmente debaixo d’água no momento da chuva no meio da via.

Mais uma vez parte da avenida Getúlio Vargas no trecho em que está localizado o restaurante Deck ficou completamente inundado.

As ruas Castro Alves e Hugo Carneiro, no Bosque, também ficaram alagadas.