PL propõe alterar nome do Hospital Geral de Feijó para Rosaldo Firmo de Aguiar França

Um comunicado afixado no refeitório do Hospital Regional Wildy Viana em Brasileia informando o corte, a partir desta segunda-feira, 29, no lanche dos servidores que trabalharam na unidade e também no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar pegou os trabalhadores de surpresa.

Conforme o comunicado, a medida atende a portaria 577 de 28 de novembro de 2007 e tem por objetivo “disciplinar o fornecimento de alimentação no âmbito das unidades hospitalares do Estado do Acre com o processo de padronização concluído”.

Procurada, a Sesacre informou que “os servidores plantonistas dos Hospitais Wildy Viana e Raimundo Chaar, continuam recebendo a alimentação como previstas em lei: café da manhã, almoço e jantar, de acordo com os horários de cada plantão, que corresponde a períodos de 12h e 24 horas. E em cumprimento à portaria 577 de 28 de novembro de 2007, não serão mais ofertados os lanches das 9h e 3 horas aos servidores, destacando que a determinação visa o ajuste no processo de padronização do fornecimento de alimento nas unidades de saúde, não sendo uma obrigatoriedade a oferta desses alimentos em horários que não correspondem as três refeições citadas”.